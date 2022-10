A Roccacasale grande festa per il campionato regionale XCO

ROCCACASALE – 140 atleti tra agonisti e amatori si sono dati battaglia nel percorso XCO realizzato dalla Pavind Bike Team a Roccacasale. Percorso tecnico e molto impegnativo che lasciava poco spazio agli atleti per recuperare. Il percorso lungo misurava 5.200 metri mentre il percorso breve circa 2.000. Davide Giorgini della Dama Pasolini, conquistando il primo posto nella Categoria Elite, si è aggiudicato il IV Trofeo Pavind, dedicato alle categorie Amatoriali, Elite e Open.

La gara era valida anche per il Campionato Regionale Amatori.

Seconda piazza (e primo della categoria ELTM) a Gianicola DI NELLA della ARAN Cucine; terzo Marco Paiorisi della Attitude Team.

Di seguito i vincitori delle rispettive Categorie: Simone Livrieri (AUDAX Fiormonti), Cat. Juniores, Ana Maria RISCA (New Mario Pupilli) MW, Luca Alfano (Attitude Team) M1, Alessio RUZZA (Bike Shock Team) M2, Gianpietro CINOSI (Non solo Ciclismo) M3, Lucio Mastrantonio (Attitude Team) M4, Alessandro CELI (Bike 99) M5, Luigino D’AMBROSIO (Rampiclub Val vibrata), Marco FORTUNATO (Lineaorabike) M7, Tullio PIO (Ciclistica L’Aquila) M8.

Per quanto riguarda il Memorial “Teodora e Ludovico”, gara XCO riservato alle categorie Esordienti e Allievi, Francesco ROSSI ROSSI (Moreno De Biase), primo degli Allievi, ha preceduto sul traguardo (Pedale Rossoblu) e Lorenzo Marcozzi (D’Ascenzo Bike). Prima delle DA Zavarella Brenda, mentre Caterini Sofia Anna (D’ascenzo Bike) ha vinto la categoria Donna Esordiente. Ad aggiudicarsi la categoria Esordienti è stato Francesco De Santi (Scuola MTB di Prati di Tivo).

I Campioni Regionali Amatori 2022 per la specialità XCO

ELTM PAIORISI Marco

M1 ALFANO Luca – Attitude Team ASD

M2 Alessio RUZZA – Bike Shock Team ASD

M3 Alessandro PARISSE – Attitude Team ASD

M4 Lucio MASTRANTONIO – Attitude Team ASD

M5 Alessandro ROSSI – Cicli Sportmania ASD

M6 Luigino D’AMBROSIO – Rampiclub Valvibrata ASD

M7 Marco FORTUNATO – Lineaorobike Avezzano ASD

M8 Pio TULLIO – Ciclistica L’Aquila 2022 ASD

Grande la soddisfazione per il presidente della Pavind Bike Team, Giovanni Salerno: “Abbiamo lavorato mesi per realizzare un circuito specifico di XCO molto tecnico e con diverse difficoltà. Vista la soddisfazione di tutti i partecipanti, riteniamo di aver raggiunto l’obiettivo, le due gare sono perfettamente riuscite. I due circuiti rimarranno permanenti e fruibili a tutti gratuitamente. Molto apprezzata dai partecipanti la presenza alla premiazione dei campioni di ciclismo Alessandra D’Ettorre, Vittorio Marcelli e Giuseppe Scurti il quale, fra l’altro, in qualità di presidente del museo “Vanderbrouke – Abruzzo” ha fatto dono una coppa alla squadra giovanile con il maggior numero di partenti: la Scuola di Ciclismo Moreno De Biase”.