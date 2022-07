Rocca San Giovanni, presentati gli eventi estivi 2022

Tanti eventi di musica, cultura, sport ed enogastronomia per tutte le età. Si comincia il 6 luglio con la Giornata del bacio

ROCCA SAN GIOVANNI – Musica, cultura, enogastronomia, sport e teatro per gli eventi estivi a Rocca San Giovanni. Un ricco calendario di iniziative, a partire da domani, che coinvolgeranno il centro storico e la costa, con un’attenzione rivolta a tutte le generazioni. Il programma è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco Fabio Caravaggio, del vicesindaco Erminio Verì e dell’assessore alla Cultura Carmelita Caravaggio. Hanno partecipato inoltre il maestro Walter Gaeta, direttore artistico di Rocca San Giovanni in Jazz, e Ivano Fassiotti, organizzatore degli eventi enogastronomici.

”È l’estate di ripartenza – commenta il sindaco Fabio Caravaggio – e questa è sicuramente una nota positiva. Tuttavia dobbiamo affrontare questa stagione in maniera rigorosa e seria, nel pieno rispetto delle norme ed evitando situazioni che potrebbero mettere di nuovo in pericolo la salute e la sicurezza pubblica”.

PROGRAMMA

Il cartellone degli eventi si aprirà domani 6 luglio, in occasione della Giornata del bacio, con la possibilità riservata a tutti coloro che vogliono scambiarsi un segno d’affetto di immortalare il gesto nell’Angolo del Bacio, con successiva cerimonia di premiazione nel fine settimana delle giovani coppie che si sono unite in matrimonio lo scorso anno. Seguiranno, nei giorni successivi, una serie di eventi culturali, tra cui Parole nel Borgo, le feste di contrada e l’appuntamento sportivo, il 23 luglio, Nuotiamo sulla Costa dei Trabocchi. L’ultima settimana del mese sarà invece dedicata alla musica. Tra i vari concerti in programma Musica dalle due Americhe (26 Luglio), i Duca’s Band (31 luglio) e FabyZero Cover Band, cover di Renato Zero (1 agosto).

I primi giorni di agosto riguarderanno le serate enogastronomiche alla scoperta dei prodotti tipici locali abruzzesi, con degustazioni e intrattenimento a cura dell’associazione Noi Costa dei Trabocchi. A seguire le serate per i più piccoli e le loro famiglie: l’8 agosto con lo spettacolo di magia Zio Potter e il 15 agosto con la Notte bianca dei bambini. L’11 agosto il centro storico sarà scenario dell’iniziativa Sport in piazza, mentre altre serate di musica saranno il Solo Piano, recital di pianoforte a cura di Maria Gabriella Castiglione (6 agosto), i Feel the soul (9 agosto), il live di Daniele Mammarella (10 agosto) e il concerto della Rino Gaetano Band, tributo ufficiale della famiglia Gaetano (13 agosto).

Dal 16 al 18 agosto si terrà la diciannovesima edizione di Rocca San Giovanni in Jazz, con la direzione artistica di Walter Gaeta e concerti gratuiti nel cuore del borgo a partire dalle ore 21.30. Si esibiranno dal vivo Walter Gaeta/Dante Melena 5et ft Diana Torto in Little Things in Many Things (16 agosto), Mauro De Federicis 4et in Turn the page, con opening concert di Francesco Tizianel (17 agosto), Stefano Di Battista & Nicky Nicolai 5et in Mille bolle blue (18 agosto).

”Il calendario di quest’anno – spiega il primo cittadino Caravaggio – nasce da una serie di incontri con tutte le associazioni del territorio, i comitati e i cittadini che hanno risposto all’appello dell’amministrazione per lavorare insieme e creare un programma condiviso. La Pro Loco, nonostante abbia partecipato a tali incontri, non ha espresso volontà di organizzazione nessun evento e tardivamente, dopo i nostri continui solleciti, ha avviato in questi giorni la campagna di tesseramento dei soci che dovrà portare a delineare la nuova compagine sociale. Sebbene, quindi, non sia stata parte attiva nella stesura del programma, collaborando con noi e con le altre realtà associative, tuttavia siamo soddisfatti che abbia dato segni di ripresa dopo diversi mesi di inerzia, grazie alle nostre ripetute sollecitazioni, e speriamo che torni ad essere il fulcro delle proposte attrattive per il nostro paese. Siamo in piena estate, ormai si deve lavorare alla realizzazione degli eventi e ci adopereremo affinché tutto il programma venga svolto con impegno e precisione”.

Poi conclude: “Invito tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative che quest’anno coinvolgono il borgo, il mare, così come tutte le contrade. E sono state pensate per ogni fascia d’età. Teniamo molto a questi due aspetti, perché soltanto insieme, tutti insieme, possiamo portare il nome di Rocca ad alti livelli di notorietà”.