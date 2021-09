Rocca San Giovanni, assemblea de “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”

ROCCA SAN GIOVANNI – Si svolgerà sabato 25 settembre, a Rocca San Giovanni, l’Assemblea interregionale dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”. Dopo un resoconto delle attività condotte per la promozione dell’Abruzzo e del Molise al 13° Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia 2021 che si è svolto a Tremosine – Gardone Riviera dal 10 al 12 settembre, registrando circa 20.000 presenze nella 3 giorni sulle rive del Garda, i lavori dell’Associazione si concentreranno sulle attività da pianificare e programmare e le commissioni di lavoro da strutturare e attivare in vista del 14° Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia, evento nazionale che si terrà in Abruzzo nel 2022, nei Comuni ospitanti di Abbateggio e Caramanico Terme, ma che coinvolgerà, con delle anteprime che si svolgeranno durante tutto l’anno, tutti i Borghi più belli d’Italia in Abruzzo.

Antonio Di Marco – Presidente Associazione: “Un magnifico trabocco farà da perfetta cornice per parlare e promuovere i nostri borghi più belli abruzzesi e molisani; sarà una giornata intensa e proficua in cui metteremo in campo le nuove strategie di sviluppo post pandemia per i nostri borghi certificati e per il rilancio delle attività turistiche che li animano”.