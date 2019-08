Robin Hood al Teatro Comunale di Città Sant’Angelo

Ultimo spettacolo della rassegna estiva “Tutti a Teatro!”. Dal 3 al 6 settembre doppio laboratorio per i più piccoli, completamente gratuito

CITTÁ SANT’ANGELO – Ha ripreso a Città Sant’Angelo con gli ultimi interessanti appuntamenti “Tutti a Teatro! estate” la rassegna estiva del Florian Metateatro dedicata al Teatro Ragazzi che ha arricchito l’estate con una proposta mirata grazie alla collaborazione col Comune di Città S.Angelo. Diverse le compagnie che si sono susseguite sul palco in queste settimane, da Fantacadabra a Mastro Lucci e Il Laborincolo suscitando risate, entusiasmo e curiosità tra i più piccoli e non solo. Dopo lo spettacolo del 28 agosto il Teatro Comunale, ci sarà quello del 4 settembre che vede protagoniste due compagnie aquilane, Teatro Zeta e Le Vaghe Stelle, impegnate insieme per un nuovo percorso creativo. Infine, una meravigliosa opportunità per i più piccoli, con una serie di laboratori gratuiti pomeridiani.

Mercoledì 4 Settembre ore 21 Robin Hood a cura del Teatro Zeta e Compagnia Le Vaghe Stelle di Maria Elisa Barontini, regia Manuele Morgese e Maria Elisa Barontini con Valerio De Angelis, Maria Elisa Barontini.

Lucidate gli archi, incoccate le frecce e preparatevi a difendere la foresta di Sherwood insieme a Robin Hood e Lady Marian! L’allegra brigata del nobile ladro è sempre disposta ad arruolare giovani amici coraggiosi, pronti a dare filo da torcere all’usurpatore re Giovanni e al suo fedele scagnozzo, il malvagio sceriffo di Nottingham! Come? Rubando ai ricchi per dare ai poveri, naturalmente! Ma fate attenzione! Tutto è lecito per un fuorilegge come Robin Hood e, quando meno ve l’aspettate, potrebbe rubarvi… una bella risata! Lo spettacolo è un mix di prosa e teatro di figura con brevi interventi di video-proiezioni e di pupazzi/burattini. Gli attori in scena danno vita alla vicenda narrata, mantenendo costante l’interazione attiva dei bambini e del pubblico adulto presente in sala. Dai 4 anni in su.

LABORATORI PER I BAMBINI

Infine, dal 3 al 6 Settembre, dalle 16 alle 18.30, Florian OIKOS- Residenza per Artisti propone, alla Biblioteca Comunale, un doppio laboratorio per i più piccoli, completamente gratuito: “Braccia, teste, fil di ferro e attrezzi vari per dar vita ad un vero pupo siciliano” a cura di G.Art Botta e “Dipingiamo insieme un fondale, boschi, castelli, montagne o spiagge, ecco i luoghi dove i nostri eroi vivono le loro avventure” a cura di Telapinta. Ancora pochissimi posti disponibil.

INGRESSO

Per gli spettacoli ingresso € 5 . Per i Laboratori l’ingresso è gratuito ma è necessaria l’iscrizione. Posti limitati.

INFO www.florianteatro.com Tel. 085/4224087 – mobile 393/9350933 – Comune di Città S. Angelo 0859696252