Riserva Borsacchio, grande partecipazione al primo evento estivo 2020

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Domenica 5 Luglio 2020 si è tenuto il primo evento estivo della Riserva Borsacchio. Le dune e le luna. “Un evento che non abbiamo reclamizzato come di consueto per contingentare l’afflusso. Non è servito. Una valanga di registrazioni e prenotazioni di circa 300 partecipanti. Il richiamo della Riserva e di un turismo diverso ha radunato persone da tutta la provincia e i turisti ospiti di molte strutture per una escursione alla scoperta della duna con una stupenda luna piena tinta di rosso che illuminava il percorso.

Non è stato semplice e ringraziamo i volontari delle guide che hanno registrato, preso le temperature e accompagnato in molti gruppi i molti partecipanti. Sono arrivati centinaia di messaggi di apprezzamento e riconoscimenti importanti a livello regionale e provinciale. Attendiamo come sempre le decisioni del comune che da oltre quattro anni ha preso l’impegno di una sede e l’affidamento provvisorio a titolo gratuito.

Continuano i 19 progetti di tutela , dal Fratino al Lupo e le opere di messa in sicurezza della Riserva. Diamo appuntamento fra due settimane per un’altro evento, in bicicletta , sempre libero che toccherà la Riserva Borsacchio e la Torre del Cerrano. Andiamo avanti a testa bassa come sempre per il bene comune e dell’ambiente”. Riferiscono in una nota Guide del Borsacchio.