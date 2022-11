Riqualificazione di Città Sant’Angelo, approvato piano triennale 2023/25

CITTÁ SANT’ANGELO – In questi giorni la Giunta Comunale ha approvato un programma triennale di opere pubbliche da mettere in atto nel periodo 2023/2025. Per il piano di interventi è stata prevista una somma di diversi milioni di euro ottenuti tramite fondi ministeriali del Progetto Bandiera, accordi di programma e fondi del PNRR. La riqualificazione abbraccerà più categorie di servizi presenti su tutto il territorio angolano.

I primi interventi riguardano gli istituti scolastici, per cui sono stati investiti 1 milione e 700 mila euro a copertura dell’abbattimento con conseguente ricostruzione della scuola Ritucci, 1 milione e 500 mila euro per l’efficientamento energetico degli istituti Giansante e Fabbiani e 2 milioni e 400 mila euro per la costruzione ex novo dell’asilo nido nella contrada Madonna della Pace.

Per quanto riguarda la viabilità, si sta attuando un’opera di rifacimento degli asfalti di tutto il territorio e di costruzione e completamento dei marciapiedi nelle zone di Via Piomba, Via Torrette e Madonna della Pace; lavori coperti da una somma di 700 mila euro.

Per ciò che concerne i sottoservizi, sono stati erogati 2 milioni di euro a copertura degli interventi di sistemazione delle linee fognarie e degli impianti di regimentazione delle acqua bianche in Via degli Ulivi, Via San Pietro e Via Achille Grandi. E’ inoltre prevista la realizzazione dell’elisoccorso per la protezione civile in Contrada Alzano, l’ampliamento del cimitero di Cipressi e l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica della caserma dei carabinieri.

In ultimo sarà avviato un progetto pilota sperimentale, coperto da un investimento di 150 mila euro, per realizzare un impianto di fitodepurazione nella contrada Villa Cipressi, che in caso di riscontro positivo vedrà la sua estensione anche in altre zone.

Il Sindaco Matteo Perazzetti riferisce in merito: “Si tratta di un piano che ci impegniamo a firmare oggi per raccoglierne i risultati tra qualche anno, un investimento coperto da una cifra cospicua ottenuta nonostante l’emergenza sanitaria, per la Città Sant’Angelo del futuro, che ne migliorerà la qualità della vita sotto molti aspetti. E’ quindi solo il primo passo verso una progetto lungimirante che mira a riqualificare l’intero territorio e ad offrire i migliori servizi possibili alla cittadinanza”.