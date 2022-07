Ripuliamo l’Abruzzo ha fatto tappa a Monteodorisio: ecco come è andata

MONTEODORISIO (CH) – Giunge a Monteodorisio (CH) il progetto ‘Ripuliamo l’Abruzzo – La Terra nelle nostre mani’. Un’iniziativa che vede la sinergia fra l’Ente di Terzo Settore OPES, l’Associazione ambientalista Fare Verde Chieti-Pescara e l’Amministrazione comunale.

Sabato 9 Luglio, alle ore 18:00, i partecipanti, muniti di guanti, sacchi, pale e buste e di tantissima forza di volontà si sono dati appuntamento presso il Parco Castello di Monteodorisio (CH) per riqualificare e bonificare l’area e le zone limitrofe. Tantissime le tipologie di rifiuti raccolti: materiale plastico di ogni tipo, pneumatici di grosse dimensioni, scarti tessili e materiale di rifiuto edilizio. Una enorme mole di rifiuti estremamente inquinanti e difficili da smaltire.

“Abbiamo toccato con mano anni di maleducazione, anni di rifiuti buttati in mezzo alla natura senza averne un minimo rispetto” – dichiara il Presidente di OPES Abruzzo, Terenzio Rucci che aggiunge “Oggi ed ancora in futuro non permetteremo che nessuno faccia i suoi comodi con l’ambiente”.

“Ripuliamo l’Abruzzo ha questo specifico traguardo” aggiunge Giulia Colacicco, portavoce del Progetto e Presidente dell’Associazione Fare Verde Chieti-Pescara – “poter guardare, fianco a fianco con l’Amministrazione comunale, un sito abbandonato da decenni che lotta per tornare ad essere Natura. Desidero ringraziare di cuore i volontari delle Associazioni ASD Officina 84, Pro Loco Contea Monteodorisio, Protezione Civile Valtrigno Monteodorisio, Asd Futura Monteodorisio, Amatori 88 e Amatori 2013, i cittadini e l’Amministrazione comunale”.

Ringraziamo il sindaco Catia Di Fabio che dal suo conto ci tiene a ringraziare vivamente i partecipanti con queste parole: “Una bella giornata insieme a tutti coloro che desiderano non solo dare una mano a rendere più pulito e accogliente il nostro bel paese, ma anche essere di esempio per educare alla sensibilità ecologica e ambientale. Grazie all’amministrazione dei ragazzi e al loro Sindaco Monica Marino, grazie alle associazioni che hanno partecipato e a tutti i cittadini che hanno partecipato. Puliamo insieme!”.