Rinviata la manifestazione “Aspettando l’8 marzo con la Filanda nel Cuore”

A SCOPO CAUTELARE, COSI’ COME CONSIGLIATO DALLE ORDINANZE MINISTERIALI, CHE RACCOMANDANO DI EVITARE ASSEMBRAMENTI NON URGENTI E NECESSARI, LA MANIFESTAZIONE “ASPETTANDO L’8 MARZO, CON LA FILANDA NEL CUORE” E’ RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

PESCARA – Donne e uomini della Città, insieme, uniti da un comune impegno che li ha portati fin dal 2014 a lottare per salvare la memoria storica della Filanda Giammaria, avevano deciso di ritrovarsi, alle ore 17 di giovedì 5 marzo, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna.

Quest’anno, anticipando di alcuni giorni l’importante appuntamento che tutto il mondo dedica alle lotte condotte dalle donne, a costo di grandi sacrifici, per raggiungere la parità di diritti rispetto agli uomini, il tema dell’incontro sarebbe stato quello della realizzazione del Museo e del Centro di Documentazione del lavoro femminile, in un confronto serrato tra Amministratori pubblici, rappresentanti delle Commissioni per le Pari Opportunità, del mondo politico e delle decine di Associazioni impegnate in questo Progetto.

L’appuntamento è rinviato, ma l’impegno assunto da Comune e Regione per dare una concreta risposta sul piano attuativo non potrà subire ulteriori ritardi.

Il Comitato Pro-Filanda

Italia Nostra – Pescara; Italia Nostra – Abruzzo; FAI Abruzzo e Molise; WWF Chieti – Pescara; Archeoclub – Pescara; Touring club – Pescara; I.N.U. Abruzzo – Molise; Legambiente Abruzzo; Carrozzine Determinate; FIAB-Pescarabici; Mila Donnambiente; Accademia Musicale Pescarese; Associazione Sferaclub; Ecoistituto Abruzzo; Comitato Stop al Cemento; Comitato oltre il Gazebo – no Filovia; Comitato 20.000 metri cubi; CGIL Pescara; SPI Lega di Pescara; Coordinamento Regionale Donne CGIL; Associazione Ville e Palazzi dannunziani; Comitato Abruzzese del Paesaggio; Associazione Libertà e Giustizia;;L.A.A.D.; U.D.I. A titolo personale hanno sostenuto l’iniziativa: Claudio Varagnoli, Erika Alessandrini, Maurizio Acerbo, Licio Di Biase, Oriano Notarandrea, Geremia Mancini, Tiziana Di Giampietro. Lisa Celeste.