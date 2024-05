PETTORANO SUL GIZIO – Per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incidentato, la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza del km 110,500, nell’ambito del territorio comunale di Pettorano sul Gizio, in provincia dell’Aquila.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la regolazione della viabilità e per riaprire al traffico la statale non appena completate le operazioni di recupero del veicolo.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.40

Riaperta al traffico la statale 17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” precedentemente chiusa a Pettorano sul Gizio, in provincia dell’Aquila, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante incidentato. Temporaneamente in vigore il senso unico alternato fino al termine della pulizia del piano viabile