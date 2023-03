Rinnovo patenti speciali ad Avezzano: il commento di Verrecchia

AVEZZANO – “Finalmente possiamo dire basta al pendolarismo di persone fragili che, per il rinnovo delle patenti speciali generiche, sono costrette dalla Marsica a recarsi a L’Aquila. A Sulmona ciò avviene, fortunatamente, già da due anni mentre i cittadini di Avezzano e di tutta la Marsica devono andare necessariamente nel capoluogo di regione per essere valutati da una commissione competente, composta da tre membri. Le molteplici richieste pervenute in questo periodo mi hanno indotto a promuovere un incontro con i vertici della Asl 1, nel quale è prevalso il buon senso nell’ottica di offrire un miglior servizio all’utenza, eliminando quindi aggravi di tempo e di denaro per i marsicani. Ringrazio il direttore generale, Ferdinando Romano, ed il direttore di Medicina legale, Cesare Giffi, per la disponibilità e rapidità mostrate nell’addivenire ad una soluzione soddisfacente, garantendo che tale servizio ad Avezzano sarà operativo già prima dell’estate. L’amministrazione regionale di centrodestra, targata Marsilio, continuerà a caratterizzarsi, come anche in questo caso, con la politica del fare”. Così in una nota il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

