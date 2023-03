Il Circolo LaAV – Letture ad Alta Voce sbarca anche a Teramo

Dall’idea di tre insegnanti teramane attivato il circolo che segue quello, in Abruzzo, di Silvi, Roseto degli Abruzzi e Atri

TERAMO – Sbarca a Teramo LaAV – Letture ad Alta Voce. Dopo Silvi Marina, Roseto degli Abruzzi e Atri, anche il capoluogo aprutino si dota del movimento di volontari e volontarie che lavora in tutta Italia per promuovere ad ampio raggio il valore della lettura come strumento efficace e alla portata di tutti per creare condizioni di benessere nell’ambito della società civile.

Nato all’interno dell’Associazione Nausika (che si occupa di produzione artistica e culturale), LaAV è, più nello specifico, una rete di circoli con diffusione a livello nazionale, organizzata in circoli locali che predispongono liberamente una serie di attività: letture ad alta voce, appunto, destinate, grazie alla turnazione dei volontari, a reparti di ospedali, RSA, centri anziani, centri per adolescenti, centri per portatori di handicap e ogni altro luogo in cui vi siano persone sole, in difficoltà, portatrici di qualsiasi forma di disagio o svantaggio socio-economico o culturale.

A Teramo è giunto grazie alla passione di tre insegnanti teramane, Paola Cipriani, Cinzia D’Alelio e Rosaria Maggi, che si sono messe all’opera per trasformare un desiderio in realtà e che sono già a lavoro per la promozione delle prime iniziative.

“La lettura è dono, cura – commenta in proposito la coordinatrice Paola Cipriani – e nel donare si genera empatia. Quello che ci proponiamo di fare, dunque, è di portare la lettura lì dove mancano benessere e armonia, affinché si dia vita in ogni contesto a un circolo rigenerante, dove cioè proprio la lettura possa rigenerare chi la fa e chi la riceve”.

Non a caso il motto di LaAV è #IOLEGGOPERGLIALTRI, un modo piacevole e salutare per mettersi a disposizione delle persone.

“Tutti possono leggere e mettersi a disposizione degli altri – aggiunge Cinzia D’Alelio – e, allo stesso modo, tutti possono ascoltare. L’auspicio, ora che il primo seme è stato gettato, è dunque quello che nel tempo si dia vita a un gruppo crescente di lettori e di avviare alcuni progetti pilota che siano uno strumento di socialità, di educazione all’ascolto e di promozione del benessere di tutti”.

“Ora è il momento di donare la nostra voce e il nostro tempo – conclude Rosaria Maggi –, per questo invitiamo tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questa realtà a divenire volontari o sostenitori ed entrare così a far parte di una comunità di lettori e lettrici appassionati di libri e di lettura”.

Per aderire come volontario a LaAV è sufficiente la sottoscrizione della tessera associativa di Nausika – Scuola di Narrazioni “Arturo Bandini”, attraverso la quale si acquisisce lo status di “membro effettivo” e che si può ottenere visitando il sito https://www.lettureadaltavoce.it/.

È inoltre possibile essere anche, in alternativa, un Sostenitore o una Sostenitrice LaAV, partecipando agli eventi di lettura ad alta voce e alle formazioni senza però essere un lettore attivo. Anche in questo caso, si invita a consultare il sito ufficiale del movimento.

Per ulteriori informazioni, contattare i referenti all’indirizzo mail circololaav.teramo@gmail.com e/o visitare i profili social del circolo teramano.