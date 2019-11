Rimozione ordigno bellico, chiusura temporanea di un tratto della SS83

GIOIA DEI MARSI (AQ) – Per consentire agli artificieri del Genio Militare di disinnescare un ordigno bellico, rinvenuto in località Casale D’Aschi, nel comune di Gioia dei Marsi (AQ), Anas comunica che è stata disposta la chiusura del tratto della strada statale 83 “Marsicana” compreso tra il km 9,000 (Bivio Venere) ed il km 17,000 (Bivio Gioia dei Marsi).

Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Sul posto è presente il personale Anas che sta predisponendo la chiusura del tratto, che sarà in vigore fino al termine delle operazioni.

