Rimborso volo o voucher, il commento di Edno Gargano

PESCARA – L’avvocato Edno Gargano, uno dei massimi esperti in Italia di diritto del Turismo, a capo di uno studio legale, di cui fanno parte anche gli avvocati Eraldo Sparvieri, Manuela Peschi, Michele D’Onofrio e Agnese Racioppi, che lo scorso anno ha vinto il prestigioso premio ‘Le Fonti Awards” ha parlato delle possibilità ovverte alle compagnie aeree per il decreto del Governo e sul fatto che la scelta tra rimborso e voucher spetterebbe al passeggero. Ecco quanto riportato su ANSA:

“Il decreto del Governo concede la possibilità, alle compagnie aeree, per i voli annullati nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 3 aprile, di restituire ai passeggeri la somma versata o di proporre dei voucher dal valore equivalente, validi per un periodo di 12 mesi. Sulla base di quanto stabilito dall’Enac, tuttavia, la facoltà di scelta spetta al passeggero. Purtroppo però molte compagnie aeree stanno agendo in maniera diversa e si limitano ad inviare ai passeggeri dei voucher, contando sul fatto che non tutti sono informati in maniera approfondita circa i propri diritti. I voucher comportano diversi problemi”.