Rilancio e sviluppo post Covid19 per aree rurali: webinar il 19 giugno

Il Centro di informazione Europe Direct Majella dell’Ente Parco Nazionale della Majella, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, organizza un web meeting dal titolo: “Rilancio e sviluppo post- Covid 19 per le aree rurali: sostegno dai Fondi europei per i sistemi produttivi delle zone rurali abruzzesi”.

Obiettivo dell’incontro è illustrare le misure che l’Unione europea mette a disposizione degli operatori economici, e in particolare degli imprenditori agricoli e di chi intende investire tempo e capacità nello sviluppo delle zone rurali, che sono la cifra caratteristica delle aree interne abruzzesi.

Il web meeting fornirà indicazioni pratiche sulle opportunità di finanziamento alle organizzazioni agricole abruzzesi, che rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio e che stanno attraversando un periodo difficile a seguito della pandemia.

L’incontro è articolato in due sessioni.

La prima sessione si svolgerà dalle 10:30 alle 12:30 e sarà dedicata agli interventi politico-istituzionali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria. I lavori saranno aperti dai saluti di Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Regione Abruzzo e Assessore regionale con delega all’agricoltura; Carlo Corazza, Capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Antonio Parenti, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Majella.

La sessione continuerà con l’intervento degli eurodeputati Luisa Regimenti, Andrea Cozzolino, Mario Furore, Aldo Patriciello e dei rappresentanti locali di Confederazione Italiana Agricoltori, con il Vicepresidente Mauro Di Zio, Coldiretti Abruzzo, con il Direttore regionale Giulio Federici e Confagricoltura L’Aquila, con il Vicedirettore Stefano Fabrizi. La sessione vedrà la moderazione di Angelo De Nicola, giornalista e scrittore.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, si terrà una sessione tecnica che si concentrerà sugli strumenti di finanziamento, sugli incentivi e le strategie proposte dall’Unione europea in materia di agricoltura e sviluppo rurale. La sessione si aprirà con i saluti di Luciano Di Martino, Direttore Ente Parco Nazionale della Majella, e continuerà con l’approfondimento tecnico a cura di Mauro Cappello, esperto in Fondi strutturali europei e professore presso l’Università della Tuscia e presso l’Università Roma Tre. Dopo l’intervento di Mauro Cappello, si aprirà la fase di confronto con il pubblico con una sessione di domande e risposte per dare l’opportunità ai partecipanti di individuare gli strumenti più idonei per le esigenze del territorio. La sessione sarà moderata da Gabriella Spina, Responsabile del Centro Europe Direct Majella.

COME PARTECIPARE

Link per partecipare alla prima sessione: http://bit.ly/AreeRurali_Abruzzo_Mattina

Link per partecipare alla seconda sessione: http://bit.ly/AreeRurali_Abruzzo_Pomeriggio

PROGRAMMA

VENERDÌ 19 GIUGNO 2020

Incontro online

10.30 – 12.30

Saluti istituzionali

Emanuele Imprudente Vicepresidente della Regione Abruzzo, Assessore regionale agricoltura e ambiente | Carlo Corazza Capo Ufficio Parlamento europeo in Italia | Antonio Parenti Capo Rappresentanza in Italia Commissione europea | Lucio Zazzara Presidente Ente Parco Nazionale della Majella

INTERVENTI EURODEPUTATI

Luisa Regimenti | Andrea Cozzolino | Mario Furore | Aldo Patriciello

INTERVENTI PROGRAMMATI

Mauro Di Zio Vicepresidente Cia Abruzzo | Giulio Federici Direttore Coldiretti Abruzzo (tbc) | Stefano Fabrizi Vicedirettore Confagricoltura L’Aquila

MODERA Angelo De Nicola Giornalista e scrittore

15.00 – 17.00

Sessione Tecnica

SALUTI

Luciano Di Martino Direttore Parco Nazionale della Majella

APPROFONDIMENTO

Mauro Cappello Esperto fondi europei QUESTIONS&ANSWERS

Confronto con i partecipanti

MODERA Gabriella Spina Responsabile EDIC Majella