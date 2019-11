Rilancio dell’Aeroporto d’Abruzzo: parola a Testa, Cremonese e Cardelli

I sedici milioni di euro, annunciati questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Regione, Marco Marsilio “consentiranno un potenziamento memorabile per il lancio definitivo sulle rotte intercontinentali”

PESCARA – Esprimono grande soddisfazione per il progetto di rilancio dell’aeroporto d’Abruzzo, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, l’assessore al commercio Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese ed il segretario provinciale del partito, Stefano Cardelli.

“Per la prima volta la Regione Abruzzo predispone una pianificazione seria e completa sullo scalo abruzzese – dichiarano – una infrastruttura che grazie ai lavori strutturali e di ammodernamento, diventerà altamente competitiva”.

I sedici milioni di euro, annunciati questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Regione, Marco Marsilio “consentiranno un potenziamento memorabile per il lancio definitivo sulle rotte intercontinentali. Per l’Abruzzo, territorio vocato al turismo – precisano – questa operazione rappresenta un asset strategico per lo sviluppo di questo settore che guarda da anni con molto interesse all’estero, ed in tal senso la mobilità deve essere garantita soprattutto per quei flussi che provengono da lontano. Questa volta – concludono i tre esponenti di Fratelli d’Italia – è il nostro aeroporto a spiccare il volo e con esso una città ed una regione sempre più all’avanguardia e al centro del turismo internazionale”.