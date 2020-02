Riflessioni sul discorso di Liliana Segre alla Mazzini di Pescara

PESCARA – Anche quest’anno la scuola Secondaria di I Grado Mazzini dopo aver partecipato all’incontro l’incontro sul tema: “Le razze umane non esistono…tra scienza, storia e arte”, nell’ambito della Giornata della Memoria, il 25 gennaio 2020 al Museo delle Genti d’Abruzzo, continua il suo percorso didattico.

Di seguito la nota della scuola:

“Di razzismo non si può parlare in modo estemporaneo ed avulso da percorsi didattici e soltanto per condannarlo a priori, la riflessione deve essere parte integrante della vita quotidiana. A scuola bisogna discuterne in maniera interdisciplinare. Il 7 febbraio 2020 verrà proiettato il discorso della Senatrice Liliana Segre al Parlamento europeo e tutte le classi della scuola secondaria ascolteranno e rifletteranno con i loro docenti.

Oggi più che mai vogliamo essere promotrici e promotori di una campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione razziale. «Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare», come dice Liliana Segre”.