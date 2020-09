Rifacimento straordinario strada Alanno, al via i lavori

ALANNO – “Parte il maxi-cantiere per il rifacimento, riqualificazione e sistemazione dell’intero asse stradale a servizio del comprensorio produttivo di Alanno Scalo. Parliamo di un investimento pari 1milione 600mila euro, fondi Masterplan, che, in circa 330 giorni di lavori, ovvero circa 10 mesi, ci permetterà di restituire ai cittadini una via di accesso e di transito in assoluta sicurezza”. Lo ha annunciato il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri ufficializzando l’apertura del cantiere.

“La rilevanza di tale intervento pare assolutamente chiara – ha sottolineato il Presidente Zaffiri –: l’arteria stradale interessata attende da anni un’opera radicale di rifacimento, un asse estremamente trafficato che di fatto è la principale via di attraversamento per la zona economico-industriale-commerciale che fa capo al comprensorio di Alanno, e che purtroppo mostra segni lampanti di deterioramento e di pericolosità. Ora, è vero che i fondi oggi disponibili risalgono al 2016, contenuti all’interno del tesoretto del Masterplan, peccato che sino al 2019 quelle risorse siano state puramente virtuali, scritte sulla carta, ma la Regione Abruzzo-Governo D’Alfonso non ha saputo dare operatività a quei fondi affidando la progettazione dei lavori a una stazione-capofila evidentemente non capace di portare avanti un’iniziativa pure assolutamente strategica. Lo scorso anno, consapevoli dell’importanza di procedere con celerità anche per dare una risposta concreta, tangibile, a cittadini, residenti, piccole imprese, automobilisti che ogni giorno si trovano a percorrere una strada in condizioni di manutenzione pessime, abbiamo ripreso la progettazione e, grazie alla disponibilità del Governatore Marsilio, del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dei consiglieri regionali di Pescara, abbiamo sbloccato il fascicolo, l’ennesimo, che in questi mesi sta interessando la nostra provincia. Due, dunque, gli obiettivi primari del cantiere: ripristinare le opportune condizioni di sicurezza e di viabilità lungo l’intero asse e realizzare un’opera capace di snellire il traffico, di renderlo più agevole. Il cantiere interesserà tutta la strada consortile nel comune di Alanno, ed è stato affidato all’impresa Costruzioni Calabrese Srl di Isernia. Ovviamente seguiremo passo dopo passo lo sviluppo dei lavori, vigilando sul rigoroso rispetto della tempistica che inevitabilmente, vista la durata temporale e la complessità dell’opera, richiederà mesi, ma per la seconda metà dell’estate 2021 le opere dovranno comunque essere concluse liberando la strada dalle ruspe”.