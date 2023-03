“Ricomincio ad amarmi”, a Roseto convegno sulla violenza alle donne

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sabato 25 Marzo 2023, alle ore 09:00, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi , con il patrocinio del Tribunale dei Minori di l’Aquila e del Comune di Roseto degli Abruzzi, si svolgerà un importante Convegno Informativo-formativo “Ricomincio ad amarmi”- Uscire dalla spirale della violenza- Ingresso Libero e Gratuito.

Il convegno organizzato dall’Associazione “Il Guscio” che da tre anni opera sul territorio, è stato fortemente voluto della presidente Andreina Moretti, che nonostante le mille difficoltà, si è battuta per informare e sensibilizzare il paese sulla tematica della violenza, volgendo lo sguardo a un futuro in cui la donna scopra la consapevolezza, la forza, il coraggio e la determinazione nascoste e sconosciute, per lottare e tornare a brillare finalmente libera.

L’evento sarà impreziosito da interventi di professionisti nel settore psicologico, giuridico e sanitario quali: Dott.ssa Gilda Di Giammarco, Psicoterapeuta. Dott.ssa Fabiola Barnabei, Psicoterapeuta. Dott.ssa Rosaura Tarquini Sebastiani, Avvocato e Docente di Diritto e Economia. Marianna Nolfi, Dott.ssa in Giurisprudenza. Daniele Dante Di Loreto, Avvocato. Dott.ssa Anna Pulsoni, Coordinatore Infermieristico. Dott.ssa Maria Corsi, Ostetrica. Dott.ssa Alida Alvaro, psicologa esperta in Psicodiagnostica Clinica e Forense. Inoltre il Convegno si avvarrà dell’intervento della Psicologa e Giudice Onorario delegato del Tribunale per i Minorenni di l’Aquila.