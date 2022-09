Renato Santarelli nuovo medico sociale della Roseto 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Braderm Roseto 20.20 è lieta di comunicare che Renato Santarelli è il nuovo medico sociale, e si prenderà dunque cura della salute dei nostri ragazzi. Allo stesso tempo, la società ringrazia Chiara Ferri per il lavoro svolto nella passata stagione, nel quale ha lavorato con assoluta precisione, seguendo passo dopo passo gli atleti senza lasciare nulla al caso. Non c’è dubbio che il suo apporto è stato fondamentale per far arrivare la squadra pronta al momento decisivo della stagione.

