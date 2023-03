Le reliquie di San Berardo a Giulianova: il programma del 12 marzo

Giulianova pronta ad accogliere le reliquie di San Berardo. L’iniziativa è della Diocesi di Teramo-Atri nell’ambito delle celebrazioni dell’anno berardiano

GIULIANOVA – Sarà, domenica prossima, la domenica “berardiana” della Città di Giulianova. La preziosa teca con le reliquie del santo, che fu vescovo di Teramo dal 1116, arriveranno alle 9 a Colleranesco per essere portate in processione al santuario di Santa Maria a mare, nel quartiere Annunziata, passando per Villa Pozzoni. Alle 10 e alle 11.30 sarà celebrata la Messa con la venerazione delle reliquie. Alle 18, una fiaccolata partirà dalla stessa chiesa e raggiungerà il santuario di Maria Santissima dello Splendore. Qui, alla recita dei vespri seguirà l’ incontro con il benedettino dom Lorenzo Sena che interverrà sul tema “ “Ora et labora” e l’ Europa”.

La giornata è stata organizzata dalla Diocesi di Teramo ed Atri, nell’ambito delle iniziative promosse per celebrare il centenario della morte del santo, datata 19 dicembre 1122. Gli appuntamenti di domenica, a cui parteciperanno le autorità comunali, riguardano e coinvolgono la Forania di Giulianova.