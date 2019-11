Roccascalegna, Regolamento dei Mercatini di Natale 2019

Gli espositori interessati all’assegnazione delle singole casette devono presentare la domanda di partecipazione entro il 29 novembre

ROCCASCALEGNA (CH) – Come ogni anno, torna il consueto appuntamento del 7 ed 8 dicembre con i MERCATINI DI NATALE LUNGO IL BORGO. Per chi fosse interessato a partecipare come ESPOSITORE, trova di seguito il regolamento

REGOLAMENTO

L’Amministrazione Comunale, in occasione della festività dei giorni 7 ed 8 dicembre 2019, mette a disposizione , ad uso gratuito, alcuni locali situati lungo il Borgo Medievale per dare l’opportunità di realizzare delle esposizioni in tema con il periodo natalizio. Sono ammesse anche esposizioni di carattere artigianale.

Le richieste dovranno essere inoltrate al Comune di Roccascalegna che concorderà gli spazi avvalendosi del criterio di ordine di arrivo temporale presso l’ufficio del protocollo. Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento dei locali.

L’organizzazione si riserva di mettere a disposizione delle casette di legno nella piazza antistante il “bar da Giò” , in pzz.a Umberto I.

Termine per la presentazione delle domande sarà venerdì 29 novembre 2019. Periodo di riferimento per l’utilizzo 7 ed 8 dicembre 2019. Unitamente alla richiesta dei locali, dovranno essere allegate anche le modalità di svolgimento dell’iniziativa debitamente sottoscritta per accettazione.

La relativa modulistica puo essere ritirata presso il Comune (uff. segreteria) o scaricata dal sito istituzionale www.comune.roccascalegna.ch.it