Regione, seduta Commissione Vigilanza l’11 giugno: l’ordine del giorno

REGIONE – Nella giornata di giovedì 11 giugno si terrà la nuova seduta della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo. A partire dalle ore 15, il Presidente Pietro Smargiassi aprirà i lavori. Sono due gli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno. Il primo riguarda il Piano Concordatario depositato in data 5 marzo 2018 dal Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), ex art. 161 co.61.f, e avrà come relatore il Consigliere regionale Simone Angelosante.

Saranno ascoltati in audizione il Direttore Generale ERSI Corrado Rossi, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza CAM Alessandro Pierleoni, i Consiglieri del Consiglio di Sorveglianza CAM Felicia Mazzocchi e Antonio Mostacci, e il giornalista Angelo Venti. Il secondo punto all’ordine del giorno sarà portato in aula dal Componente della Commissione Vigilanza Sandro Mariani e avrà come argomento la Gestione del Servizio idrico integrato nell’ambito teramano da parte della Società Ruzzo Reti S.p.A. Verrà audito il Presidente ASSI Diego Di Bonaventura.