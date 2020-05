Regione Abruzzo stanzia fondi per gli universitari fuori sede

Nardella (UIL) annuncia che potranno contare anche su un budget per compensare le spese per sostenere i collegamenti da remoto

SULMONA (AQ) – Mauro Nardella, componente della Segreteria di UIL Adriatica Gran Sassi, ha annunciato che i fondi per garantire agli studenti abruzzesi fuori sede il pagamento degli affitti sono stati stanziati dalla Regione Abruzzo e con essi la possibilità per gli universitari di poter contare su un budget che andrà a compensare le spese per sostenere i collegamenti da remoto.

Il bonus varrà un massimo di 1000 euro ed andrà a coprire le spese sostenute per il pagamento degli affitti dei mesi di marzo, aprile e maggio e sarà erogato per riduzione reddito familiare. Le stesse saranno assicurate previa richiesta degli interessati seppur assoggettati a constatazione ISEE familiare.

Nardella ha ringraziato la Giunta Regionale e la Regione Abruzzo per avere accolto la a richiesta e per aver permesso ai ragazzi che hanno scelto di proseguire gli studi.