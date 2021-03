Redo Pasquale Nolletti commissario di logistica militare con l’esercito USA

COLLEPIETRO – Redo Pasquale Nolletti nacque a Collepietro, in provincia dell’Aquila, il 4 agosto del 1942. Giunse negli Stati Uniti, con la famiglia, nel 1960. Quattro anni dopo si arruolò nell’esercito e fu inviato a Fort Dix (Army Support Activity Fort Dix) in New Jersey nella contea di Burlington. Come soldato ricevette numerose ed importanti decorazioni dall’esercito degli Stati Uniti (servì sempre con onore il suo paese d’adozione).

Redo Pasquale Nolletti nei suoi 28 anni di carriera come soldato ebbe incarichi e fu impegnato in varie località: in Vietnam poi fu di stanza in Germania, Italia e Francia. Infine fu in Arabia Saudita durante “Desert Storm”. Gli incarichi nazionali lo videro impegnato a “Fort Bragg” in North Carolina; a “Fort Belvoir” a Fairfax County in Virginia; a “Fort Devens” in Massachusetts e per la “Naval Air Station Patuxent River”.

Si ritirò dal servizio attivo nel 1992 ma continuò a lavorare per l’esercito nella logistica con la “Defense Commissary Agency” (DeCA). Fu, tra l’altro inviato a Sigonella in Italia, in Porto Rico, a “Camp Darby” (una base militare dell’esercito statunitense sito nella Tenuta di Tombolo, nel comune di Pisa) e “Fort Monmouth Commissary” di Oceanport in New Jersey. Sposò la portoghese Maria Odete Rodrigues Abreu (1946-2017) che gli diede due figli: Patrick e Natasha. Redo Pasquale Nolletti morì il 26 luglio del 2019.

Nella foto un giovane Redo Pasquale Nolletti.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”