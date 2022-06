“Il cliente del giorno” parte II, presentazione del libro a Chieti

CHIETI – “Il cliente del giorno”, parte seconda: venerdì 17 giugno, alle ore 20.45, al Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti Scalo c’è la prima e tanto attesa presentazione del libro dei teatini Marco Di Lillo e Valerio Vespucci, due de “I 4 Santi”. Il volume, edito dalla Masciulli edizioni, racconta gli aneddoti più divertenti che capitano quotidianamente nella cartoleria gestita dai due autori, a Chieti Scalo.

Al centro del libro che ha già avuto un grande successo con la sua “prima parte”, ci sono risate, divertimento, riflessioni e tanti motivi per evadere dalla realtà, i due teatini infatti hanno raccontato tutto ciò che accade quotidianamente con i clienti, soprattutto con quelli esigenti che si lasciano andare a richieste particolari, talvolta anche difficili da soddisfare.

Il libro include vignette e piccoli aneddoti e le scene vissute nel quotidiano vengono raccontate in chiave comica proprio per evidenziare come “ogni lavoro ha le sue particolarità, ed ogni occupazione può nascondere delle difficoltà ma – come spiega l’editore Alessio Masciulli – l’importante è saper sdrammatizzare e perchè no? Anche riderci un po ‘ su, sono altri i problemi nella vita”. Ed infatti nello spirito stesso del nuovo volume c’è un invito a prendere tutto un pò più con leggerezza e ad essere sempre più positivi, secondo la filosofia stessa della casa editrice Masciulli.

I due autori fanno parte dell’ormai famoso quartetto abruzzese “I 4 Santi” che con parodie, musica e video divertenti fanno conoscere l’Abruzzo in giro per l’Italia grazie ai tanti followers sui social.