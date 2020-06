Recupero fondo stradale e segnaletica in via Venezia a Pescara

Sulpizio: “Il Comune ha realizzato questo intervento a costo zero avendo richiamato alle proprie responsabilità quanti, negli ultimi due anni, avevano eseguito il ripristino non a regola d’arte, lasciando a vista “pezze” e “rattoppi” pericolosi e antiestetici”

PESCARA – Nonostante l’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale di Pescara non ha certamente rinunciato negli ultimi mesi a portare avanti il programma di manutenzione delle strade cittadine. Si è infatti concluso ieri l’altro l’intervento di recupero del manto d’asfalto e della segnaletica orizzontale nel primo tratto di Via Venezia, quello compreso tra via Nicola Fabrizi e l’incrocio con via Bologna, dove gli addetti hanno riportato in piena efficienza il fondo che presentava avvallamenti e parti bituminose sgretolate.

La necessità di rimettere in piena sicurezza l’importante arteria ha spinto l’assessore alle Manutenzioni Adelchi Sulpizio a richiamare alle proprie responsabilità quelle imprese che – dopo aver eseguito la posa di reti di sottoservizi – non avevano provveduto a riportare allo status quo ante la base d’asfalto.

“Ciò che mi preme sottolineare – ha detto Adelchi Sulpizio – è che questo modo di procedere rappresenta senza dubbio una novità nei rapporti tra l’amministrazione e le imprese terze che operano sulle vie pubbliche. Il Comune ha infatti realizzato questo intervento a costo zero avendo richiamato alle proprie responsabilità quanti, negli ultimi due anni, avevano eseguito il ripristino non a regola d’arte, lasciando a vista “pezze” e “rattoppi” pericolosi e antiestetici. Proseguiremo anche nelle prossime settimane con queste verifiche su lavori eseguiti direttamente o da subappaltisti, affinchè quest’ultimi si assumano le proprie responsabilità e procedano a recuperare la situazione trovata. É anche un modo per valutare gli standard di affidabilità delle ditte. In questa caso voglio anche ringraziare l’ufficio del Servizio Viabilità e Manutenzione Stradale che ha lavorato per via Venezia con la massima attenzione e tempestività. I lavori sono stati infatti eseguiti contestualmente sui due lati della sede viaria per evitare che si creassero nuove disomogeneità”.