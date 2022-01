Rebeca Stefania Cirniceanu arruolata nell’esercito italiano

Il Sindaco di Bolognano: “Ieri c’è stata la cerimonia di giuramento, emozione e orgoglio per la nostra Comunità”

BOLOGNANO – “Ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana, ieri ad Ascoli Piceno, la nostra concittadina Rebeca Stefania Cirniceanu, alla quale rivolgo le mie congratulazioni per la scelta ed il coraggio, unitamente all’augurio di poter sempre onorare il Paese con la forza e la determinazione che la contraddistinguono. Ho seguito con emozione la cerimonia, in diretta streaming, dal 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno” di Ascoli Piceno, dei Volontari in Ferma Prefissata del 2° Blocco 2020 – 2° Scaglione dell’Esercito italiano, e di certo la soldatessa è motivo di orgoglio per tutta la nostra Comunità. Classe 2001, con doppia cittadinanza italiana e rumena, Rebeca vive a Bolognano con la sua famiglia che vi risiede da ben 17 anni. Nei prossimi giorni riceverò la giovane militare nella residenza comunale e sarà una grande soddisfazione vederla indossare con fierezza ed entusiasmo l’uniforme”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.