Raymond D. Travaglini fondò la “Travaglini Enterprises” negli Stati Uniti

Fu uno dei più importanti imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione negli Stati Uniti. Generoso filantropo, i suoi genitori emigrarono da Roccascalegna in provincia di Chieti.

ROCCASCALEGNA – Raymond D. Travaglini nacque a Greenville in Pennsylvania, il 3 maggio del 1928, dal ventiquattrenne Perugino Travaglini e dalla ventiduenne Maria Anna Di Falco. Entrambi i suoi genitori erano nati a Roccascalegna in provincia di Chieti. Oltre a Raymond in casa Travaglini arrivarono tre figlie: Caroline (1926-2018), Dolores e Judy. La famiglia Travaglini giunse a Greenville in Pennsylvania.

Raymond “Ray” D. Travaglini subito dopo il diploma ottenuto alla “Penn High School” aprì il “The College Inn” (una pizzeria e spaghetteria) a Greenville. Successivamente fu assunto come magazziniere dalla “Kroger Co.” della quale poi divenne “store manager”. Nel 1964 “Ray” acquistò il “Suburban Water Conditioning” a Warren in Ohio. Nel 1965 fondò la “Sanray Corp.” a Meadville. Nel 1968 costruì il suo primo ristorante “Perkins”. Dopo qualche anno i ristoranti “Perkins” erano 32 sparsi in Ohio, Pennsylvania e New York e davano lavoro a 3.000 dipendenti. Nel 2005 gli assegnarono il “Chairman’s Award” per la leadership e la dedizione dedicata, per 35 anni, ai ristoranti” Perkins. Proprietario del “V.I.P. Entertainment Complex” e dei ristoranti “Sandalini’s” a Niles, Ohio, e Meadville. Nel 2001 “Ray” fondò la “Travaglini Enterprises” che divenne proprietaria degli hotel “Holiday Inn Express”, “Comfort Suites”, “Quality Inn Suites”, “America’s Best Value Inn” in Ohio, Pennsylvania e New York. Arrivò ad includere anche il ristorante “Chovy’s! Italian Casual” e appartamenti al “Golfview Manor”, “Imperial Garden”. “Drake Village”, “All American Gas Station”, “Car Wash”, “The Professional Building”. Ebbe interessi nel ristorante “Quaker Steak and Lube”. Raymond D. Travaglini non dimenticò mai le sue umili origini di figlio di emigranti italiani. Animato da spirito filantropico sentì la responsabilità di aiutare gli altri e di restituire sia il suo tempo che le sue risorse a molti bisognosi della sua comunità.

Per questi impegni ricevette numerosi riconoscimenti e premi. Fu votato ““Man of the Year” dalla “Boys’ and Girls’ Towns of Italy”, dalla “The Italian Scholarship League” e dalla “The Mahoning County Economic Development Corporation”. Nel 1992 ricevette la più alta onorificenza della “National Italian American Sports Hall of Fame” per i suoi instancabili sforzi a favore dei giovani della Mahoning Valley. In suo onore è nata la borsa di studio “il Ray Travaglini Annual Scholarship Award”. Nel 1993 fu insignito del “Distinguished Citizen Award” dalla “Youngstown State University Alumni Association” e gli venne conferita la prestigiosa laurea ad honorem di dottore in lettere umane. La Corte Suprema dell’Ohio , il Senato e la Camera dei Rappresentanti conferirono a Ray numerosi encomi e il Congresso degli Stati Uniti scrisse una risoluzione per onorare i suoi risultati. Il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan gli inviò una lettera di encomio per il suo aiuto agli orfani di tutto il mondo. Raymond D. Travaglini morì il 22 dicembre del 2008. Alla guida della “Travaglini Enterprises” gli succedette il figlio Alan Ray che morì il 10 maggio del 2012. La “Travaglini Enterprises” è ancora oggi una delle più importanti realtà del settore in America.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”