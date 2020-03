Rapino, in arrivo mascherine per tutti gli over 75 e per i più deboli

Il 21 e 22 marzo volontari e amministratori passeranno nelle case a consegnare le mascherine agli over 75 e agli immunodepressi

RAPINO (CH) – In questo momento così difficile, l’obiettivo di Comune di Rapino (CH) è quello di provare a proteggere coloro che sono più vulnerabili, che hanno più probabilità di ammalarsi.

Per questo ha deciso di distribuire circa 250 mascherine, che con grande difficoltà é riuscito a comprare, agli anziani oltre i settantacinque anni e a coloro che hanno malattie che abbassano le difese immunitarie. Tramite nota pubblicata sui social, il Comune ha comuicato che, appena saremo in grado di averne altre, le distribuirà anche alle altre fasce della popolazione.

Intanto, sabato 21 e domenica 22 marzo, con volontari e amministratori, passerà nelle case direttamente a consegnare le mascherine. Coloro che saranno assenti potranno telefonare in Comune e prenotare il ritiro; lo stesso potranno fare gli immunodepressi.

L’Amministrazione Comunale spera così di fornire un minimo di protezione agli anziani, se avessero necessità di andare a fare la spesa o in farmacia. La raccomandazione resta, comunque, quella di restare a casa.