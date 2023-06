Pescara, Informagiovani presso i locali comunali di via Ilaria Alpi

PESCARA – “Saranno i locali comunali di via Ilaria Alpi a ospitare gli spazi dell’Informagiovani, una struttura aperta ai ragazzi, in cui studiare, dialogare, approfondire, creare, un Laboratorio dedicato all’innovazione e alla socializzazione, aperto 25 ore a settimana, dal martedì al sabato. A gestire il servizio sarà un Ente del terzo settore, individuato tramite una procedura a evidenza pubblica, ossia Movimentazioni APS,in partenariato con CNA Associazione provinciale di Pescara e Confesercenti Provinciale Pescara”. Lo ha ufficializzato stamane l’assessore alle Politiche giovanili Patrizia Martelli nel corso della conferenza stampa convocata per presentare l’iniziativa con il sindaco Carlo Masci.

“Pescara ha recentemente sperimentato, con il progetto ‘Pescara Young’ un primo percorso di bilancio partecipativo con gli studenti dell’Istituto Superiore ‘Misticoni-Bellisario’ e da tale attività, realizzata dai giovani per i giovani, sono emerse idee e progettualità che sono poi confluite nel percorso di ideazione e attivazione del servizio Informagiovani – ha ricordato l’assessore Martelli -. Per la realizzazione di tale servizio, il Comune di Pescara, ha selezionato attraverso un bando un Ente del Terzo Settore: Movimentazioni APS,in partenariato con CNA Associazione provinciale di Pescara e Confesercenti Provinciale Pescara, con cui è stato co-progettato il predetto servizio definendo finalità, obiettivi e attività. Il nascente Informagiovani è situato nella sede comunale di Via Ilaria Alpi 40 e sarà aperto al pubblico per 25 ore settimanali, dal Martedì al Sabato. Le attività previste, per ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, sono pubbliche e gratuite e organizzate in 4 Macroaree di interesse: lavorare, studiare, vivere e condividere.

Per dare diffusione alle opportunità lavorative del territorio, verrà implementata una piattaforma ‘Informalavoro’ ad hoc e, per favorire l’acquisizione di nuove competenze digitali, verranno attivati laboratori di ‘facilitazione digitale’. Il servizio Informagiovani, inoltre, mette a disposizione dei giovani che ne faranno richiesta, tutor e mentor esperti per il supporto personalizzato volto ad orientare scelte di vita autonome e consapevoli e sostenere l’autorealizzazione a partire dal bilancio delle competenze, delle aspirazioni e dei talenti di ciascuno. L’Informagiovani si configura, altresì, quale luogo deputato alla socializzazione e allo ‘stare insieme’, prevedendo lo sviluppo di attività laboratoriali ed eventi da svolgersi, a seconda della necessità, anche in orari serali e festivi. Verrà, inoltre, dato rilievo alla promozione delle risorse artistiche e culturali del territorio anche attraverso la realizzazione di una cartina interattiva della città.

L’Informagiovani – ha aggiunto l’assessore Martelli – si propone di favorire una comunicazione integrata tra i giovani e le risorse della realtà sociale del territorio, sostenendoli nel percorso di transizione all’età adulta, autonoma e consapevole, attraverso un approccio multidimensionale. Si propone, inoltre, di promuovere tra i giovani la socialità, la cittadinanza attiva e il volontariato, rendendoli protagonisti attivi del cambiamento e dell’innovazione sociale. Si configura infine quale luogo di prevenzione all’esclusione sociale, impegnandosi a coinvolgere i giovani del territorio che non sono occupati o inseriti in percorsi di istruzione o formazione”.

“I ragazzi sono il nostro presente e il nostro futuro – ha commentato il sindaco Masci -. Compito delle Istituzioni è di essere complementari a scuola e famiglia nel processo di formazione alla vita, di fornire loro gli strumenti per una crescita sana, positiva, di supportarli in una fase anagrafica spesso contrassegnata da una naturale insicurezza circa il proprio potenziale e il proprio talento e guidarli alla scoperta e al raggiungimento dei propri obiettivi. L’Informagiovani diventa allora una finestra sulla vita, una porta attraverso la quale scoprire e raggiungere la propria mission”.

Queste le attività che saranno offerte:

· Sportello informativo, web e social, sulle opportunità destinate ai giovani

· Tutoring e Mentoring (ascolto e supporto con tutor e mentor)

· Orientamento (redazione CV e bilancio di Competenze, formazione, tirocini, stage, opportunità e mobilità)

· Laboratori & Eventi (workshop, infoday e palestre di formazione con esperti)

· Promozione (guida multimediale per Macro-aree e radio Altra Marea PE)

· Rete territoriale (servizi pubblici, scuole Università, ETS, imprese, etc).

Gli orari previsti in via Ilaria Alpi n. 40 dal martedì al sabato (esclusi i festivi) saranno i seguenti:

martedì e giovedì ore 9-13/17-19

venerdì ore 9-13

sabato ore 10-13