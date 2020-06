Su Rai 3 Maturità 2020: tra i protagonisti anche due studenti di Pescara

Lorenzo Ceneri e Asia Curci saranno tra i protagonisti della quinta puntata del programma, in onda venerdì 19 giugno su Rai Tre

PESCARA – Ci sono anche due studenti pescaresi tra i protagonisti di “Maturità 2020 – Diari”; andranno in onda nel corso della quinta puntata, il 19 giugno. Lui é Lorenzo Ceneri, che si sta diplomando alla scuola serale, ama la musica e vorrebbe diventare liutaio. Lei é Asia Curci (nella foto), circense, figlia di circensi; studia in un collegio che le dà anche la possibilità di allenarsi. Per lei stare con la famiglia è una novità dato che i suoi genitori sono sempre in giro per il mondo per gli spettacoli e anche i suoi fratelli studiano arti circensi in accademia.

“Maturità 2020 – Diari” é un programma in cui una generazione di maturandi si racconta dall’interno, e ci racconta senza filtri uno dei periodi più delicati della vita, in un anno scolastico assolutamente irripetibile: una “maturità” unica, incredibile ed eccezionale, segnata dall’epidemia di Coronavirus.

Le voci dei ragazzi del lockdown si ritrovano in un videodiario giornaliero, tra paure e solitudine, ma anche tra sogni e ambizioni. Studenti che all’ultimo anno di scuola superiore si sono improvvisamente trovati a trascorrere un’esistenza diversa, con la quotidianità stravolta, senza le ore in classe, l’attesa per le interrogazioni, la vicinanza dei compagni. Eppure loro resistono, sperimentano soluzioni con incredibile spirito di adattamento, hanno dalla loro la forza e l’entusiasmo dei 18 anni, l’incoscienza e la voglia di credere nel futuro, seppur così incerto.