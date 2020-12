I ragazzi con disabilità a lavoro, presentazione del progetto a Pescara

Mercoledì 2 dicembre ore 11:00 nella Sala consiliare del Comune “Progetto Affissioni”, una grande opportunità inclusiva e di socializzazione

PESCARA – Si terrà domani mercoledì 2 dicembre, alle ore 11.00, presso la Sala consiliare del Comune di Pescara, una conferenza stampa per illustrare i contenuti del “Progetto Affissioni”, realizzato dalla Cooperativa La Nave in collaborazione con la Società ICA Tributi e la cooperativa sociale Aurora, su iniziativa della Provincia di Pescara e dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara. Si tratta di un programma di grande valenza a scopo inclusivo, ed è rivolto a ragazzi portatori di disabilità intellettiva che avranno una grande opportunità di socializzare e lavorare in team.

Parteciperanno il Presidente della Provincia Antonio Zaffiri, il Sindaco Carlo Masci , l’Assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio, il presidente della Cooperativa La Nave Dario Francano e il consigliere Antonio Barbone, il presidente della cooperativa Aurora Carlo Pepe e i ragazzi della cooperativa.