Rafforzare l’immagine turistica di Giulianova, due presentazioni domani

In programma presso il “Novavita Beach” la presentazione del progetto “CIAO …sono Giulia di Giulianov@ e ti presento la mia città!” e del vincitore del Concorso di Idee “Giulia di Giulianov@”

GIULIANOVA – Domani, venerdì 03 luglio 2020 alle ore 9.30, allo stabilimento balneare “Novavita Beach” sul Lungomare Zara di Giulianova Lido, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “CIAO …sono Giulia di Giulianov@ e ti presento la mia città!” e del vincitore del Concorso di Idee “Giulia di Giulianov@”, che ha realizzato la “family ambassador” del prodotto turistico offerto dalla città.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello “rafforzare” l’immagine turistica di Giulianova come città “family friendly”, una realtà accogliente ed interattiva per la famiglia e per i soggetti che interagiscono con essa, da vivere e scoprire tutto l’anno, in grado di offrire servizi ed esperienze accattivanti che soddisfino le esigenze di divertimento, svago, benessere e buona alimentazione.

Parteciperanno all’incontro con i giornalisti il Sindaco Jwan Costantini, l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo, il Consigliere Comunale Paolo Giorgini, il Presidente della Consulta del Turismo Luca Delli Compagni, la Presidente della Consulta del Commercio Vanessa Ciunci ed il vincitore del Concorso di Idee che ha realizzato la nuova mascotte “Giulia di Giulianov@”.