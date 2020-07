Legrottaglie: “Contro la Cremonese sarà una gara fondamentale” [VIDEO]

“La nostra testa è focalizzata alla salvezza. Sono tutte finali da qui alla fine. Fare risultato a Cremona vorrebbe dire essere un po’ più tranquilli”

PESCARA – Archiviata la partita casalinga contro l’Empoli, i biancazzurri domani saranno di scena sul terreno di Cremona. Allo Zini oltre agli infortunati Tumminello (operato ieri al crociato) ed i soliti infortunati per il Pescara, mentre per la Cremonese saranno assenti: Arini squalificato, e Deli infortunato, nella squadra grigio rossa saranno disponibili: Boultam e l’ex lancianese Piccolo. Squalificato Bisoli, ben tre gli ex: Valzania, Ciofani e Crescenzi.

Nella consueta conferenza stampa del prepartita mister Legrottaglie ha dichiarato: “Ogni partita è un’occasione per arrivare il più presto possibile all’obiettivo previsto. La nostra testa è focalizzata alla salvezza. Sono tutte finali da qui alla fine. Fare risultato a Cremona vorrebbe dire essere un po’ più tranquilli. Sarà una gara decisiva per la salvezza. Bisognerà essere astuti e intelligenti e avere fiducia dei nostri mezzi. Una vittoria potrebbe liberare la nostra mente e sentirci più leggeri, il che comporterebbe anche una migliore qualità perché la spensieratezza aiuta. Io voglio vedere solo cose positive, non penso alla negatività. Purtroppo siamo stati troppo discontinui in questo campionato.

Nelle ultime tre partite ho visto invece continuità nel progetto tattico e non, purtroppo, nei risultati. Clemenza per me è un calciatore che può giocare sempre dal primo minuto. Non ho giocatori titolari, penso che sia Galano e sia Clemenza possano giocare dal primo minuto o entrare in corso. Domani potrei pensare pure di fare qualche rotazione, e Galano potrebbe rientrare in questo. Il 4-4-2 ci ha dato fiducia e non penso di cambiare. Anche per i centrali di difesa vale lo stesso discorso di rotazione e uno tra Drudi e Scognamiglio potrebbe riposare. L’importante domani sarà non concedergli campo e non fare assolutamente il loro gioco, anche perché vedendo la rosa è una squadra da serie A. Sono calciatori esperti e di qualità Sarà la stessa partita dell’Empoli”.

A dirigere l’incontro tra Cremonese e Pescara sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Berti di Prato e Damiano Margani di Latina. Quarto uomo Simone Sozza di Seregno.