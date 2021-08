Raduno fans dei Pink Floyd a Peltinium: ecco quando

Il 18 agosto raduno dei fans dei Pink Floyd, organizzato dalla band abruzzese Terzacorsia, nell’ambito del progetto Floyd on the Wing

PRATA D’ANSIDONIA – Sarà la suggestiva cornice di Peltuinum – Prata d’Ansidonia (AQ) a ospitare, il prossimo 18 agosto, il raduno nazionale dei fan dei Pink Floyd. A organizzarlo, per il quarto anno consecutivo, è la band abruzzese Terzacorsia nell’ambito del progetto Floyd on the Wing.

Le rovine dell’antica città accoglieranno, per l’occasione, una tappa di “Shine on – L’inaudita bellezza dei Pink Floyd”, spettacolo che la band abruzzese porta avanti con successo con il giornalista, autore e interprete Andrea Scanzi. Un viaggio nella storia della band britannica, raccontata attraverso un testo originale di Scanzi e le esecuzioni dei Floyd on the Wing.

Lo spettacolo inizierà alle ore 17, i cancelli saranno aperti dalle ore 16. I biglietti sono acquistabili su circuito CiaoTickets o in loco.

«Quest’anno il raduno verrà arricchito dalla presenza di Andrea Scanzi con uno “Shine on” particolareggiato, unico per l’occasione. In più, ci sarà la presenza di uno special guest di cui non riveliamo il nome: sarà una sorpresa per tutti» annuncia Gianluca Di Febo, voce del gruppo. «Lo show è organizzato in pieno rispetto della normativa antiCovid. Peltuinum non è un concerto: è un viaggio musicale e spirituale. A differenza dello “Shine on” classico, a Peltuinum eseguiremo dei brani che solitamente non fanno parte della nostra scaletta, pur rispettando comunque la storia dei Pink Floyd, dalle origini in poi. Non mancherà la suite per eccellenza, “Echoes”, che eseguiremo all’apertura o in chiusura di concerto».