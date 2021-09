Raccordo Teramo – Mare, al via i lavori di risanamento del piano viabile

TERAMO – Nelle prime ore di questa mattina, come da programmazione dei cantieri, Anas ha avviato i lavori per il risanamento profondo e rifacimento della segnaletica lungo la strada statale 80 “Raccordo Teramo – Mare”.

I lavori, necessari e indispensabili per garantire la massima sicurezza alla circolazione, interessano il tratto compreso tra il km 10,850 e il km 15,850 in direzione Monti, saranno ultimati entro il prossimo 9 ottobre.

Durante l’esecuzione dei lavori il traffico viene deviato sulla SP 80 “Del Gran Sasso D’Italia”ed i mezzi in direzione Teramo-Roma possono utilizzare lo svincolo di Bellante per rientrare sulla statale 80 “Teramo Mare”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.