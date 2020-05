Raccolta fondi in favore dell’associazione Fabbrica dell’Esperienza

Le opere in vendita si sono aggiudicate degli importanti premi. Iniziativa promossa da multimedia designer francavillese

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Lo scorso settembre con la fotografa e videomaker francavillese Martina Faccia nell’ambito del progetto Humman Connection by JooMa, insieme all’associazione culturale Moti Armonici ha organizzato la mostra fotografica “Vietnam – Colori e emozioni”, curata dal professor Massimo Pasqualone, alcune delle opere esposte hanno ottenuto degli importanti riconoscimenti.

Martina Faccia oggi vuole mettere a disposizione tre dei suoi scatti, per raccogliere fondi da donare all’associazione Fabbrica dell’Esperienza ONLUS di Francavilla al Mare, che si occupa della distribuzione di alimenti alle famiglie bisognose. La campagna è partita lo scorso 21 aprile.

“Gli scatti selezionati sono “Lei”, “La Libertà” e “La consapevolezza”, sono stampe 30x40cm, su carta fotografica satinata 190gr/mq, montate su cornice di legno nera con passepartout. La donazione minima è di €50 per singola foto più eventuali spese di spedizione, ma noi tutti speriamo possiate essere più generosi!”.

Per proporre un offerta per una o più foto o per avere maggiori info è possibile scrivere a: info@motiarmonici.it oppure telefonarci al numero 085817596 o visitare il sito motiarmonici.it