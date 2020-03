Raccolta differenziata, ASM L’Aquila: indicazioni per l’utenza

L’AQUILA – In una nota l’ASM L’Aquila ha inviato un messaggio all’utenza. Si legge di seguito: “Gentilissimi concittadini, grazie per tutti gli attestati di stima e affetto. Noi siamo sempre in prima linea ogni giorno. Ci scusiamo per alcuni disservizi ma stiamo facendo del nostro meglio per voi per le vostre e nostre famiglie e per noi.

Vi chiediamo la cortesia di lavare e disinfettare ogni giorno i bidoni della raccolta differenziata che esponete all’esterno. Così facendo contribuirete alla tutela della salute dei nostri operatori. Inoltre ricordiamo che mascherine, guanti inlattice o plastica, fazzoletti di carta, carta da cucina vanno inseriti in dobbipa busta chiusa bene e smaltitan nel bidone verde dell’indifferenziata che viene raccolta il giovedì.

Per tutti le altre frazioni di rifiuti vanno smaltiti in doppia busta ben schiusa. Grazie per la collaborazione #abbattiamoilcoronavirus #iorestoacasaefacciolaraccoltadifferenziata”.