La storia della “Torlone’s Community Bakery”

Una istituzione commerciale ed umana di Huntington nel West Virginia. La fondarono Pietro Torlone e Carmela Maria Mirabella entrambi nati a Navelli in provincia dell’Aquila.

NAVELLI – Pietro Torlone nacque a Navelli (AQ) il 12 febbraio del 1893 dove aveva lavorato in un forno ed aveva imparato a fare il pane. A soli diciannove anni partì alla ricerca del “sogno americano”. Giunse ad “Ellis Island”, nel 1912, a bordo del piroscafo “Franconia”. Pietro qualche anno dopo tornò e sposò la compaesana Carmela Maria Mirabella (nata nel 1892). I due avranno tre figli: Louie (1924-2013), Dominic Peter (1926-2012) e Alfred Richard (1932-2012).

Tornato definitivamente negli Stati Uniti Pietro, con la sua famiglia, stabilì la sua residenza a Huntington, Contea di Cabell, in West Virginia. Pietro per diversi anni lavorò in alcune panetterie ma anche in miniera. Poi decise, nel 1946, di aprire con l’aiuto della moglie una propria panetteria: la “Torlone’s Community Bakery”. La panetteria dei Torlone divenne ben presto il riferimento della intera cittadinanza. Quando Pietro e Carmela Maria decisero di andare in pensione subentrarono i tre figli. Dopo quasi mezzo secolo di attività la “Torlone’s Community Bakery” chiuse i battenti nel 1995. A Huntington ci fu gente che pianse. La “Torlone’s Community Bakery” era un pezzo di storia della città: una vera istituzione commerciale ed umana.

Si ricordò della loro generosità nel donare settimanalmente i propri prodotti alla “ Huntington City Mission”, a tutte le Chiese e alla “Veterans Home of Barboursville”. Nessuno dimenticherà mai quando, nel novembre del 1970 dopo il tragico incidente aereo del “Southern Airways 932” (morirono 75 persone delle quali 37 erano i componenti della squadra della “Marshall University”), i Torlone svuotato, per diversi giorni, tutti gli scaffali del loro negozio per aiutare, gratuitamente, la “Croce Rossa” a dare da mangiare ai soccorritori. Pietro Torlone morì nel 1974 mentre la moglie, Cermela Maria, morì nel 1985.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Associazione Culturale “Ambasciatori della fame”