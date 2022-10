“Raccogli Conosci e Degusta”, a San Pio delle Camere l’edizione 2022

SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) – Raccogliere lo zafferano e imparare a essiccarlo in poche ore, è una vera emozione per i tanti turisti che stanno prenotando il proprio posto sul campo di zafferano per la manifestazione “Raccogli Conosci e Degusta”, giunta alla 9° edizione, che si terrà a San Pio delle Camere (AQ) domenica 30 ottobre 2022. L’Evento è organizzato dall’associazione Culturale “Le Vie dello Zafferano” e dal Comune di San Pio delle Camere.

La rassegna riparte quest’anno nella modalità con cui è stata pensata nel 2014. Non solo la raccolta dello zafferano, ma anche il pranzo nel Borgo di San Pio, dove si potranno assaggiare piatti a base di zafferano. Tornano gli show cooking di piatti speciali a base di oro rosso, coordinati dallo chef William Zonfa e incontri.

L’obiettivo, da sempre, è quello di mantenere viva l’attenzione su uno dei prodotti d’eccellenza del territorio abruzzese e in particolare di quello aquilano, lo Zafferano dell’Aquila Dop “Oro rosso d’Abruzzo”.

Sui campi coltivati, proprio in queste settimane, nascono meravigliosi fiori di colore violetto, al cui interno ci sono generalmente tre stimmi, tre fili di colore arancio intenso o rosso, che una volta essiccati divengono la spezia vera e propria. I fortunati ne troveranno anche quattro. Il raccolto avviene proprio in queste settimane tra la fine di ottobre e inizio novembre. La raccolta, la sfioratura e l’essicazione dello zafferano sono azioni che vanno fatte nel giorno stesso, in cui nei campi compaiono i fiori. Questi vengono raccolti rigorosamente a mano: vanno staccati con delicatezza perché non si rovinino, quindi gli stimmi essiccati su un setaccio sulla brace. Per ottenere un chilo di prodotto sono necessari circa duecentomila fiori. Una vera Emozione.

La manifestazione prevede un percorso ricco di emozioni, percezioni ed esperienze altamente coinvolgenti. Diversi eventi sono organizzati in collaborazione con l’associazione Majellando: motociclette elettriche e itinerarii in bici e trekking tra i fiori, permetteranno ai curiosi e ai visitatori di raggiungere e visitare i molti campi di zafferano della zona.

Tutti coloro che lo desiderano potranno, accompagnati dai produttori locali, alle 8.30 farsi trovare nel piazzale antistante il cimitero di San Pio delle Camere e raccogliere lo zafferano. Per imparare a effettuare la sfioratura e l’essiccazione degli stimmi, ci si sposterà nella piazza del borgo, tutto in un solo giorno. Nel Borgo nel giorno di domenica 30 si potranno assaggiare piatti a base di zafferano, antipasto, zuppetta di ceci e zafferano gnocchi salsiccia e zafferano, polpette, cacio e ovo, stinco cotto con un infusione di zafferano e molto altro. Allieteranno le due giornate il gruppo folcloristico Folkavacca. Si parlerà anche di quanto questa spezia ha reso ricco l’Abruzzo aquilano e quanto potrebbe renderlo di nuovo conosciuto nel mondo e allora una tavola rotonda per parlarne in collaborazione con l’Accademia Medica.

Per info e prenotazioni 3926266829.