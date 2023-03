Il quintetto di Marco Di Battista oggi in concerto a Pescara: ecco dove

Il pianista presenta dal vivo, al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, i brani contenuti in Yehà, lavoro pubblicato a marzo 2023 per Abeat Records

PESCARA – Sabato 25 marzo 2023, alle ore 18, Marco Di Battista suonerà in concerto al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara alla guida di un quintetto formato, oltre che dal pianista, dall’esperto batterista Marcello Di Leonardo e dai giovani Nick Di Giovanni alla chitarra e Riccardo Ciccone al basso elettrico. Ai sassofoni, il gruppo vede l’autorevole presenza dell’esperto e poliedrico Pierpaolo Pecoriello.

Nel corso del concerto, il pianista presenta dal vivo i brani contenuti in Yehà, lavoro pubblicato a marzo 2023 per Abeat Records.

Il concerto è ad ingresso libero.

Il pianista jazz Marco Di Battista continua con questo quintetto la ricerca di una estetica musicale che cambia e si evolve di continuo, un’esplorazione che punta alla sintesi tra la freschezza della melodia e le tendenze più attuali del jazz contemporaneo.

Il gruppo sviluppa un flusso espressivo vivido e suggestivo, in perenne trasformazione, nel pieno del linguaggio jazz ma libero da condizionamenti stilistici. La scrittura ispirata di Marco Di Battista favorisce un climax musicale che anima i brani originali e, di conseguenza, sorprende, diverte e conquista il pubblico. Il dialogo intenso tra i componenti dell’ensemble si concretizza in un interplay jazzistico esemplare per coerenza e per chiara direzione musicale. La formazione fa trasparire uno spiccato senso ritmico unito a soluzioni armoniche raffinate, soluzioni che riprendono e rilanciano nella sua più totale purezza la sensibilità melodica delle composizioni del pianista.

Marco Di Battista, pianista jazz, ha registrato a suo nome numerosi cd e ha partecipato come sideman in quelli di molti altri colleghi. Ha condiviso il palco con i più celebri jazzisti italiani ed internazionali. Nel 2012 ha dato alle stampe il libro C-Minor Complex, un saggio analitico sull’opera di Lennie Tristano. Risalgono al triennio 2014-15-18 i tre libri Improvvisazione jazz consapevole – volumi 1, 2 e 3, testi che offrono numerosi strumenti per entrare nel mondo dell’improvvisazione jazz. Ha fondato nel 2000 e dirige tuttora il webmagazine Jazz Convention. Ha insegnato Piano Jazz, Tecniche d’improvvisazione e Analisi delle Forme Jazz in diversi conservatori italiani, ha tenuto seminari internazionali sulla musica jazz. È titolare di cattedra presso il Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara.