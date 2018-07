Quartiere in festa 2018 a Pescara, in via Mazzarino

Sabato 21 e domenica 22 spettacoli e musica in piazza con la partecipazione di Mazio Mazzocchetti e diverse cover band

PESCARA – Weekend di musica e spettacoli a Pescara e precisamente in via Mazzarino con l’edizione 2018 di Quartiere in festa. Sabato 21 luglio e domenica 22 ricco cartellone con Jack Johnson Blackbox presso Gelatissimo, lo street food, Paolo Zinno live, animazione per bambini e ancora animazione per bambini, degustazioni speciali, anche di sigari, intrattenimento per gli amici a quattro zampe.

Riferisce l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi:

“Questi appuntamenti si aggiungono a un calendario molto importante per gli eventi della città. Sono date speciali perché non lasciano scoperta dall’animazione zone periferiche, luoghi che hanno ritrovato la propria vocazione ad accogliere ed essere contenitori di eventi, un obiettivo che noi abbiamo perseguito sin dall’inizio del mandato, perché il baricentro fosse più esteso e integrato nel contesto urbano. Una festa giunta alla seconda edizione, che punta ad animare le vie del commercio della zona stadio. Si inserisce nel calendario di eventi quartiere estate che toccherà le principali piazze cittadine, importante la sinergia con i commercianti anche per avviare il ragionamento su altri centri commerciali naturali che dovremo affiancare a quello già partito di Pescara Centro”.

Il programma di domenica prevede musica di qualità, come quella di Piero Mazzocchetti che con la sua tournee porta il nome d’Abruzzo con sé sul palco, dentro e fuori dall’Italia, a fine serata una cover band seguitissima, Tra Palco e Realtà, l’official cover di Ligabue. Anche domenica animazione, balli in piazza, degustazioni e tanto altro per salutare una via riqualificata.

PROGRAMMA

SABATO 21 LUGLIO

Jack Johnson (Blackbox Crew)

street food

Paolo Zinno Live

animazione per bambini

scuole di ballo

sfilata dei cani

Loris Della Rocca live

degustazioni speciali

degustazione di sigari

DOMENICA 22 LUGLIO

Piero Mazzocchetti live

Street Food e gluten free

Street art

Paolo Zinno Live

Scuola di ballo

Animazione per bambini

Degustazione di sigari

Tra Palco e Realtà, official cover band di Ligabue

PIERO MAZZOCCHETTI

Nasce a Pescara nel 1978. A 7 anni inizia a studiare pianoforte al Conservatorio di Pescara ed a 13 anni inizia a studiare canto lirico a Pesaro. A 16 anni inizia la sua attività di pianobar. Terminati gli studi non si iscrive all’Università e contro il volere dei genitori, accetta un contratto in un pianobar di Monaco di Baviera. Il locale dove si esibisce, è frequentato dai più importanti giocatori del Bayern Monaco e dai dirigenti della stessa Società, Karl Heinz Rumenigge e Franz Beckenbauer. In breve Piero Mazzocchetti diventa un idolo: il locale è sempre esaurito, proprio per la presenza dell’artista ed il più importante manager tedesco di grandi calciatori, Roger Wittmann, lo scrittura in esclusiva. In pochi mesi registra il suo primo album in Germania, con la Universal: L’Eternità. Registra quindi il secondo album, sempre con la Universal, “Parole Nuove”, poi un terzo questa volta con la EMI, dal titolo “Amore Mio”, arrivando ad esibirsi negli stadi tedeschi. Nel 2007 il ritorno in patria: Maurizio Fabrizio gli ha propone una canzone, scritta come sempre insieme a Guido Morra, da presentare al Festival di Sanremo 2007: Mazzocchetti partecipa quindi alla gara con “Schiavo d’amore”, che è anche il titolo del suo primo disco italiano. La canzone si classifica terza nella graduatoria finale della sezione “big”.