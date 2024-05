Quarta edizione della Maratona di Lettura a Pescara [FOTO]

PESCARA – Originale e innovativa la quarta edizione della Maratona di Lettura promossa dall’Associazione culturale SmartLab Europe di Pescara. La manifestazione si è svolta sabato 11 maggio 2024 presso l’Auditorium Cerulli di Pescara, dinanzi ad un pubblico gremito di tutte le età: dai più piccoli, ai giovani, per arrivare agli adulti.

“I libri del cuore”: questo il titolo dell’evento che dalle 15,30 alle 20,00 ha visto sfilare sul palcoscenico del teatro Cerulli lettori alle prese con il libro che ha lasciato una traccia nella loro esperienza di vita. Ha presentato Florena Iavarone. L’apertura della maratona è stata curata dal Presidente dell’associazione Annarita Bini e seguita dall’intervento di Paola Di Renzo, Rettore Dirigente del Convitto “G.B. Vico” di Chieti, scuola polo della Rete BIBLIARS delle biblioteche scolastiche regionali e dall’assessore alla cultura Maria Rita Carota.

“Ci tenevo in modo particolare ad essere presente ma soprattutto a portare il saluto e la vicinanza dell’amministrazione comunale a questa iniziativa che è ormai consolidata” – ha esordito l’assessore Carota – “ringrazio in modo particolare Annarita Bini perché quando c’è il motore tutta la macchina funziona bene” – ha continuato – “da evidenziare è la sua capacità di coniugare l’attenzione per il territorio e lo sguardo più ampio verso l’Europa e progetti molto prestigiosi e importanti che arrivano fino a noi” – ha concluso.

L’evento quest’anno ha presentato diverse novità trasformandosi in un vero e proprio spettacolo culturale valorizzando in ogni istante il dono della lettura visto come un seme da far germogliare. La partenza è stata sottolineata dalla proiezione di un video sulle edizioni precedenti della maratona a cura di Antonella Trisi con la esecuzione musicale al flauto traverso di Benedetta Pennese con musiche di E. Morricone.

Molto intenso il programma: le letture sono state intervallate da video di maratoneti provenienti da altre città italiane che hanno contribuito, anche da lontano, alla riuscita dell’evento. Originale e coinvolgente è stata la performance di apertura affidata all’insegnante Giusy Tatone che in una prova collettiva dal titolo “Musica e parole” è riuscita a trascinare con sé tutti i bambini e i ragazzi per imparare a modulare la voce al suono della musica. La maratona si è snodata in due parti: nelle prime ore del pomeriggio sono stati impegnati i lettori junior (dai 6 ai 10 anni), il gruppo di lettura “Book jumpers” caratterizzato da ragazze figlie e nipoti delle lettrici dell’associazione, i maratoneti young (11-18 anni). Le letture di questo primo gruppo sono state affiancate dalla splendida interpretazione dell’albo illustrato “Buon Viaggio” di B. Masini, a cura di Benedetta Baccaro. Al termine consegna degli attestati di partecipazione e foto di gruppo.

Nel corso della seconda parte dalle ore 17,30 in poi, si sono alternati nelle letture gli adulti che, in due minuti, hanno letto sia i classici che gli autori contemporanei. Prezioso è stato l’intervento del Presidente dell’associazione Ad HOC ONLUS , Manuela Tabossi, che ha interpretato un brano sottolineando il valore della lettura empatica ad alta voce, facendo scaturire le possibili emozioni della lettura. Nella seconda parte della maratona c’è stata l’interpretazione di un albo illustrato dal titolo “Mia Madre” di S. Servant – E. Houdart a cura di Giuseppina Padovano. Al termine dell’evento anche per gli adulti foto di gruppo e consegna degli attestati. L’associazione SmartLab Europe è impegnata inoltre in progetti Erasmus+ per la formazione all’estero relativamente alla promozione del libro e della lettura.

“La promozione della lettura è ormai la nostra cifra” – ha dichiarato Annarita Bini – “anche durante la pandemia non ci siamo fermati…quando le persone si sentivano un po’ smarrite ci siamo organizzati con le piattaforme digitali e si è costituito il nostro quarto gruppo di lettura” – ha continuato – “tutto questo per dire che siamo stati sempre in contatto e la nostra vocazione è quella che unisce la parola Smart intesa come laboratorio veloce, intelligente alla parola Europe, che sintetizza le nostre attività sia di promozione della lettura che di cooperazione a livello locale ed europeo” – ha concluso. Tra le novità la possibilità di votare il libro preferito, scansionando un qr code, sia per la sezione young che per quella senior. Il tutto per stilare una classifica sull’indice di gradimento e…continuare a leggere!