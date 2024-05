A Francavilla al Mare uno sportello di Educazione e Pianificazione Finanziaria

Il servizio, completamente gratuito, sarà attivo presso la sede dell’Associazione Kairos il lunedì e il venerdì

FRANCAVILLA AL MARE – Imparare a pianificare le proprie spese di casa e amministrare i propri risparmi in maniera efficace limitando gli acquisti inutili a breve e lungo termine è il cruccio di molte persone.

Sarebbe di vitale importanza contare sul supporto e aiuto di una persona competente, un consulente finanziario ed educatore in materia capace di offrirci un percorso di consapevolezza sui bisogni presenti come la gestione dei consumi e l’indebitamento e quelli futuri come pensioni, protezione, obiettivi di vita.

Sulla base di questi bisogni il consulente e formatore finanziario Raffaele Settimio ha ideato un progetto che è stato reso concreto grazie alla collaborazione con l’associazione Kairos, Banca del Tempo e dei Saperi e Gli Stati Generali delle Donne Hub di Francavilla al mare che circa dieci anni perseguono l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche di partecipazione attiva, parità di genere, promozione sociale e culturale sul territorio.

“È un progetto è nato nel 2010, quando in Italia è stato creato il Salone del Risparmio, precisamente a Milano che oggi è arrivato alla 15 esima edizione. Nonostante la prima edizione risale a sei anni prima, il Comitato Nazionale per l’Educazione finanziaria in Italia nasce solo nel 2016 e la legge di riferimento è datata 23 Dicembre 2016. Il Salone del Risparmio è stato per me fonte di idee e imput creativi che mi hanno condotto sino a maturare questo progetto”: ci racconta il consulente e formatore finanziario Raffaele Settimio.

Lo Sportello Gratuito di Educazione e Pianificazione Finanziaria sarà attivo presso la sede del Kairos in Viale Maiella 21 a Francavilla al mare (Ch) il lunedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 13 dal 13 Maggio 2024. È un servizio completamente gratuito al quale possono accedere uomini, donne, privati e professionisti. La finalità dello sportello è di aiutare le persone e le famiglie a gestire al meglio le risorse di oggi e programmare il futuro proprio e dei figli attraverso una consulenza professionale adeguata.

“Al giorno d’oggi favorire comportamenti responsabili nei confronti del proprio bilancio familiare è molto importante e molto di più rispetto a trenta anni fa. La digitalizzazione, la dematerializzazione, le monete virtuali, il contactless tanto amato, hanno reso meno tangibile il denaro, quindi è più semplice fare passi oltre le proprie possibilità, senza un corretto monitoraggio della pianificazione finanziaria” conclude l’esperto.