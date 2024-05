Pescara, furto in un negozio da parrucchiere: arrestato 38enne

PESCARA – La notte dell’11 maggio 2024, la Squadra Volante è intervenuta nella zona del centro città dove era stato segnalato un uomo che, dopo avere rotto la vetrina di un negozio da parrucchiere, si era introdotto all’interno per poi fuggire nelle vie limitrofe. Sul posto, gli agenti hanno subito avviato le ricerche rintracciandolo grazie anche alla descrizione fornita da un cittadino che, richiamato dal rumore della vetrina infranta, ha fornito informazioni sull’abbigliamento indossato.

L’uomo, un cittadino straniero di 38 anni, che, alla vista degli operatori si è nascosto tra le siepi, è stato fermato e trovato in possesso della refurtiva consistente in due piastre per capelli ed altro materiale del valore complessivo di oltre 700,00 euro.

E’ stato pertanto arrestato perché colto nella flagranza del reato di furto aggravato e sabato mattina, al termine dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune e nella Provincia di Pescara.