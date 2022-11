Qualificazioni Mondiali Handball 2023 femminili, Italia – Bulgaria

Il match in programma il 6 novembre contro la Bulgaria sarà in diretta su Sky Sport; le azzurre ripartono dal successo dell’andata (26-19)

CHIETI – L’Italia procede a passo svelto verso la sfida contro la Bulgaria. Il prossimo 6 novembre (domenica) alle 18:30, ne «La Casa della Pallamano» di Chieti, le azzurre scenderanno in campo per il ritorno del primo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023 di Danimarca, Svezia e Norvegia.

Dopo la lunga giornata di viaggio affrontata ieri per rientrare da Varna e raggiungere l’Abruzzo, questa mattina la squadra ha preso parte alla presentazione dell’evento del week-end che ha avuto luogo nel Foyer del Teatro Marrucino di Chieti. All’incontro hanno preso parte il Vice-presidente federale, Gianni Cenzi, e l’assessore comunale allo Sport, Manuel Pantalone.

Italia-Bulgaria ma non soltanto, al centro dell’attenzione: presentati, infatti, anche il Supercoppa Day e le qualificazioni ai Mondiali U21 maschili, altri due grandi appuntamenti che porteranno la grande pallamano italiana e internazionale al centro tecnico federale. In particolare la Supercoppa maschile e femminile si svolgerà il 21 dicembre e vedrà impegnate in campo Conversano – Raimond Sassari da una parte, Brixen Südtirol – Jomi Salerno dall’altra. La corsa ai Mondiali U21 andrà in scena invece tra 6, 7 e 8 gennaio. Oltre all’Italia, in campo Croazia, Montenegro e Israele nel girone degli azzurri e Polonia, Norvegia e Repubblica Ceca nel raggruppamento a tre squadre.

Il programma dettagliato degli eventi:

domenica 6 novembre 2022

Qualificazioni Mondiali 2023 femminili (1^ fase – ritorno)

h 18:30 | Italia – Bulgaria

mercoledì 21 dicembre 2022

Supercoppa Day

Brixen Südtirol – Jomi Salerno (femminile)

Conversano – Raimond Sassari (maschile)

6, 7 e 8 gennaio 2023

Qualificazioni Mondiali U21 maschili

Gruppo A: Italia, Croazia, Montenegro, Israele

Gruppo B: Polonia, Norvegia, Repubblica Ceca

“Siamo sempre felici di essere a Chieti perché qui ci sentiamo a casa – ha detto nel corso della presentazione il Vice-presidente Cenzi – e perché conosciamo bene la collaborazione tra la Federazione e l’amministrazione comunale. Non dimentichiamo che qui grazie al Campus Italia è arrivata la Serie A Gold, con le squadre più forti d’Italia in campo ne «La Casa della Pallamano» settimana dopo settimana, facendo di Chieti uno dei palcoscenici della grande pallamano italiana e, come nel caso delle prossime qualificazioni ai Mondiali U21, anche della pallamano internazionale. Tutto però comincia domenica con un grande evento legato alle azzurre, alla nostra Nazionale femminile: le ragazze con la loro vittoria in Bulgaria hanno creato le condizioni per un risultato importante e per un fine settimana da protagoniste”.

Il tecnico azzurro Giuseppe Tedesco: “Per noi era importantissimo vincere in Bulgaria: come Nazionale senior non giocavamo da molto tempo, da oltre un anno e mezzo, per cui ripartire con un risultato favorevole era fondamentale. Nel primo tempo a Varna abbiamo giocato male, col freno a mano tirato. Forse potevamo aspettarcelo vista l’infornata di giovanissime e le tante remore legate all’esordio di molte di loro a questi livelli. Nell’intervallo non abbiamo fatto mosse magiche: le ragazze hanno semplicemente dimostrato, come avevano fatto due giorni prima contro il Belgio, di saper giocare a pallamano e di potersi esprimere come poi è avvenuto. Adesso c’è grande carica e grande voglia: siamo felici di tornare a giocare davanti al nostro pubblico, di farlo qui a Chieti dove ci sentiamo davvero a casa, e di avere la possibilità, dopo la vittoria, di garantirci altre due partite di alto livello nel secondo turno di qualificazione”.

L’assessore comunale allo Sport, Manuel Pantalone: “Siamo felici di questa importante sinergia e la partita di domenica il ritorno per la qualificazione ai play off dei mondiali 2023 Italia-Bulgaria è la conferma di un felice sodalizio. La sinergia sta dando i suoi frutti, la struttura è diventata fiore all’occhiello non solo della città, ma a livello nazionale con una moltitudine di eventi che si susseguono mese dopo mese. La partita di domenica sarà in diretta su Sky Sport e vedere «La Casa della Pallamano» diventare sempre più riferimento per le gare della Nazionale, come quella di domenica, ci inorgoglisce e ci conferma di essere sulla strada giusta”.

Il match tra Italia e Bulgaria avrà inizio alle ore 18:30 del 6 novembre ne «La Casa della Pallamano» di Chieti. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Action e in live streaming su Eleven Sports e sulla pagina Facebook della Federhandball.