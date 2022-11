Casalanguida, inaugurata la nuova casa-palestra “Dopo di noi”

CASALANGUIDA – È stata inaugurata questa mattina a Casalanguida la nuova casa-palestra di comunità finanziata dal fondo regionale “Dopo di noi”. L’ex scuola in contrada Cese, struttura in disuso da anni, è stata rimessa a nuovo e dotata di arredi e strumentazioni di domotica per poter accogliere persone adulte con disabilità, che non hanno possibilità di assistenza domestica, in completa autonomia. All’inaugurazione erano presenti l’assessore regionale Daniele D’Amario, gli amministratori comunali di Casalanguida, i sindaci Carlo Racciatti (Guilmi), Claudia Fiore (Roccaspinalveti), Catia Di Fabio (Monteodorisio), e Daniele Carlucci (Scerni), oltre ai progettisti e ai responsabili dell’Ente d’ambito 14. Dopo il taglio del nastro, il parroco don Gianluca Catania ha benedetto la rinnovata struttura.

«Abbiamo portato avanti con convinzione questo progetto – ha commentato il sindaco di Casalanguida Luca Conti – grazie ad un finanziamento regionale da 70mila euro. I fondi non erano tanti ma, grazie alla collaborazione di tutti e alla prova di responsabilità di progettista e direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice e degli uffici comunali, siamo riusciti a cogliere un buon risultato». La struttura è già pronta e ora si procederà ad una gara per l’affidamento in gestione. «La casa-palestra è a Casalanguida ma è aperta a tutto il territorio. Ringrazio gli amministratori locali che hanno condiviso con noi questo momento con la convinzione che, con la collaborazione di tutti, potremo offrire un importante servizio a chi ne ha necessità».