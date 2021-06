Quagliarello (Cambiamo) su commissariamento Scuola VV.FF. a L’Aquila

“Il commissariamento delle opere strategiche, consentirà alla città dell’Aquila di avere la scuola prima del previsto”

L’AQUILA – “Dopo aver ottenuto l’importante risultato dell’istituzione della scuola nazionale dei Vigili del Fuoco all’Aquila, con l’occasione di un intervento-quadro finalizzato alla ripartenza del Paese è stato fatto in modo che la realizzazione di questa realtà così rilevante per il territorio possa svolgersi in regime commissariale, accelerando di molto i tempi e le procedure rispetto all’iter ordinario”.

Lo dichiara Gaetano Quagliariello, senatore di ‘Cambiamo’. “Un doveroso ringraziamento – prosegue – va al Corpo dei Vigili del Fuoco che, perorando la richiesta di inserire la scuola nel decreto sul commissariamento delle opere strategiche, consentirà alla città dell’Aquila di avere la scuola prima del previsto. Siamo peraltro soddisfatti che la filosofia del commissariamento e delle procedure semplificate per le opere pubbliche, da sempre avversata da alcune parti politiche come purtroppo all’Aquila è tristemente noto, sia stata accolta senza il solito coro di polemiche. Noi – conclude Quagliariello – continueremo a dare il nostro contributo perché la scuola dei Vigili del Fuoco diventi realtà, e a lavorare per un Paese nel quale per fare presto e bene non ci vogliamo norme speciali ma procedure semplici e veloci per tutti”.