Quadri è di nuovo “Città del Tartufo”, ieri il riconoscimento a Norcia

NORCIA – “Ieri, a Norcia, è stata davvero una giornata costruttiva per tutta la nostra comunità. Sono rientrata a casa soddisfatta e piena di orgoglio per il paese! Quadri è stato il primo Comune d’Abruzzo, nel 2003, ad aver avuto il riconoscimento nazionale di “Città del Tartufo”. Purtroppo però, abbiamo subito l’estromissione definitiva di questo titolo, a seguito di svariate e note vicissitudini a settembre 2020. Noi, non ci siamo comunque dati per vinti e, con impegno, passione e guidati dal buon senso come amministrazione, abbiamo lavorato al fine di risolvere le controversie legali venutesi a creare. Oggi possiamo dire di essere riusciti nella nostra missione.

Ieri finalmente l’Assemblea Nazionale ha votato all’unanimità la richiesta di annessione del Comune di Quadri all’interno dell’Associazione Nazionale “Città del Tartufo”. Appartenere a questa “famiglia” è importante per i nobili scopi attraverso i quali cerca di valorizzare le eccellenze dei nostri territori. Il tartufo per Quadri è una vocazione e l’Associazione è uno strumento di valorizzazione importante. Sento il dovere di ringraziare il Sindaco di Norcia per l’accoglienza e l’Assemblea dell’Associazione Città del Tartufo, Presidente e Direttore in testa, per l’organizzazione e l’ospitalità. Queste istituzioni hanno dimostrato di essere sempre al servizio dei territori e capaci di superare tutti gli ostacoli per il bene delle comunità. La strada che percorreremo insieme sarà fruttuosa per tutti” sono queste le parole espresse dal sindaco di Quadri, Assunta Fagnilli.