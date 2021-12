PESCARA – “Riparte l’economia: Confidi, Banche e Istituzioni alleati per favorire l’accesso al credito delle imprese nella post-pandemia”. Questo il titolo del seminario in programma a Pescara domani, martedì 14 dicembre, alle ore 10,30, nella sala convegni delle Torri Camuzzi in largo Filomena Delli Castelli. Organizzato dalla CNA Abruzzo, in collaborazione con la Bper, l’incontro intende fare il punto sulla condizione del mondo delle imprese in questa fase difficile di ripresa, e in particolare sulla loro difficoltà delle più piccole di accedere ai finanziamenti bancari necessari a ripartire: situazione che secondo la CNA deve vedere un ruolo determinante delle strutture di garanzia, come i Confidi, oltre a un rilevante impegno istituzionale per il finanziamento di misure specifiche.

Il programma dei lavori, coordinati dal Direttore regionale della confederazione, Graziano Di Costanzo, prevede dopo i saluti del Presidente regionale Savino Saraceni, la relazione introduttiva di Donatella Paolucci, Responsabile di Fidimpresa, il confidi regionale di CNA. Tra gli interventi previsti, quello del Direttore generale del Confidi Unico del Centro Italia vigilato dalla Banca d’Italia; del Direttore regionale di Abruzzo e Molise della Bper Banca, Giuseppe Marco Litta; del Presidente regionale della Fira Spa, Giacomo D’Ignazio; dell’Assessore regionale alle Attività produttive, Daniele D’Amario.